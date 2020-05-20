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В Евросоюзе и Великобритании ввели полный запрет на ментоловые сигареты
Источник материала: Myfin
Табачные изделия с различными меняющими вкус добавками – в первую очередь, речь идет о ментоловых сигаретах – было решено запретить в ЕС еще в 2014 года. Эта мера была закреплена директивой, затем странам-членам Евросоюза дали «переходное» время.
С 20 мая запрет вступил в силу. Таким образом, со среды ни в одной из стран Евросоюза нельзя купить ароматизированные сигареты. Не найти теперь и бумагу для папирос, а также другие товары, предназначенные для изменения вкуса табака. Действует запрет и в Великобритании.
По задумке авторов запрета, ароматизаторы маскируют вкус табака, из-за чего большее количество людей может их купить. Теперь же специалисты ожидают снижения числа курильщиков, ведь многим потребителям ментоловых и других «вкусовых» сигарет не понравится настоящий вкус табака.
Также предполагается, что этот запрет поможет уберечь многих женщин от попыток курить, так как нередко производители позиционируют ароматизированные сигареты как женские и «более легкие», что не соответствует действительности.
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Запрет на продажу ментоловых сигарет и других табачных изделий с ароматизаторами вступил в силу в ЕС сегодня. Об этом сообщает sputnik.by,
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