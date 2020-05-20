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В Беларуси православные отмечают 550-летие обретения Жировичской иконы
20.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Православные Беларуси сегодня отмечают явление Жировичской иконы Божией Матери. Ее нашли 550 лет назад, передает «МИР 24».
Это одна из самых почитаемых святынь в республике. Кроме того, она входит в сотню самых значимых православных образов мира. И одна из самых маленьких в мире – размер всего 5,5 на 4,5 сантиметра. Находится нерукотворный каменный лик в Успенском соборе
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил поздравления в монастырь по случаю 550-летия обретения чудотворной иконы Божией Матери.
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Это одна из самых почитаемых святынь в республике. Кроме того, она входит в сотню самых значимых православных образов мира.
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