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В Беларуси православные отмечают 550-летие обретения Жировичской иконы

20.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Православные Беларуси сегодня отмечают явление Жировичской иконы Божией Матери. Ее нашли 550 лет назад, передает «МИР 24».

Это одна из самых почитаемых святынь в республике. Кроме того, она входит в сотню самых значимых православных образов мира. И одна из самых маленьких в мире – размер всего 5,5 на 4,5 сантиметра. Находится нерукотворный каменный лик в Успенском соборе Жировичского монастыря. Икона считается покровительницей Беларуси.

«Икона не рукотворная, а чудотворная. И самое главное подтверждение, что в течение этих 550 лет многократно происходили исцеления как тела человека, который обращался к Божией Матери, так и души. И таких потрясающих исцелений очень много», – рассказал архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил поздравления в монастырь по случаю 550-летия обретения чудотворной иконы Божией Матери.



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Это одна из самых почитаемых святынь в республике. Кроме того, она входит в сотню самых значимых православных образов мира.
 
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