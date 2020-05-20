Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Копыльском районе выясняют причину крупного пожара Крупный пожар вспыхнул минувшей ночью в Копыльском районе. На территории сельхозпредприятия в деревне Новые Докторовичи вспыхнуло зернохранилище. Сообщение в...

Крупный пожар вспыхнул минувшей ночью в Копыльском районе. На территории сельхозпредприятия в деревне Новые Докторовичи вспыхнуло зернохранилище. Сообщение в МЧС поступило ближе к двум часам ночи. Горела дощатая часть склада, внутри него расположены 8 бункеров для хранения урожая. В момент возгорания они были пусты, сообщается на сайте спасательного ведомства. Пожар локализовали и оперативно ликвидировали. Огнем уничтожена деревянная постройка, бункеры активного вентилирования зерна повреждены. Причина происшествия выясняется.