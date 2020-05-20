Ученые: нервные клетки все-таки восстанавливаются. И очень просто

Источник материала: Ежедневник

фото: the-challenger.ru

Мы привыкли слышать, что нервные клетки не восстанавливаются. Однако исследование ученых из США говорит об обратном…

Причем для восстановления нервных клеток не нужные большие вложения или специальные навыки.

Исследователи из Медицинской школы Университета Колорадо установили, что процесс регенерации можно запустить с помощью специально подобранной двигательной активности, сообщает РБК со ссылкой на журнал Nature Neuroscience.

Гипотезу проверяли на мышах с рассеянным склерозом. Особое внимание было уделено изучению зрелых олигодендроцитов, которые отвечают за здоровые неврологические функции. Именно эти клетки восстанавливают нашу нервную ткань посредством создания новых миелиновых оболочек. В свою очередь, последние опоясывают нервные волокна и ускоряют передачу нервных импульсов между мозгом и другими органами.

После окончания эксперимента выяснилось, что двигательные тренировки помогли восстановить нервную систему грызунов.

Теперь неврологи надеются, что обнаруженная ими роль олигодендроцитов в процессе восстановления нервных клеток поможет многим пациентам. Например, тем, кто перенес инсульт или болеет рассеянным склерозом.