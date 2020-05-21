21 мая - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Источник материала: Ивьевский край

Основная тема:

Об итогах социально-экономического развития Гродненской области, Ивьевского района (январь-март 2020).

Дополнительные темы:

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Об итогах социально-экономического развития за первый квартал 2020 года

В январе – марте 2020 г. объем валового регионального продукта составил 2,3 млрд. рублей, или 100,8 % к уровню 2019 года (задание – 100,8%), в том числе по видам деятельности: промышленность – 101,2% (удельный вес – 37,7%), сельское, лесное и рыбное хозяйство – 109,6% (4,6%), строительство – 94,9% (8,0%), оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – 104,3% (7,3%), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность – 98,2% (5,3%).

Производительность труда по ВРП за январь-февраль 2020 г. сложилась на уровне 101,0 % при задании на январь – март 2020 г. 101,4%.

В целом по области произведено промышленной продукции на сумму 3 046,0 млн. рублей. Индекс физического объема по набору товаров-представителей составил 101,1 %.

Организациями коммунальной подчиненности темпы производства промышленной продукции за январь - март 2020 составили 106,8%, в организациях без ведомственной подчиненности – 108,9%.

На 1 апреля 2020 г. на складах промышленных предприятий области находилось готовой продукции на сумму 740,1 млн. рублей, удельный вес запасов в среднемесячном объеме производства составил 86,3% (на 01.04.2019 – 71,8%, на 01.01.2020 – 78,2%).

Запасы готовой продукции по организациям, подчиненным республиканским органам государственного управления, на 1 апреля 2020 г. составили 413,9 млн. рублей, или 111,2% среднемесячного объема производства (на 01.01.2020 – 100,9%), подчиненным местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, - 137,2 млн. рублей, или 47,0% (41,6%), юридическим лицам без ведомственной подчиненности – 189 млн. рублей, или 97,6% (81,4%).

Темп роста валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за январь – март 2020 г. составил 110,1 %, в сельскохозяйственных организациях включая крестьянские (фермерские) хозяйства - 110,6 %.

Объем производства животноводческой продукции увеличился на 10,0% (удельный вес в валовой продукции – 98,5 %).

В сельскохозяйственных организациях произведено молока в количестве 322,7 тыс. тонн, что на 9,0 % выше января-марта 2019 года. Удой молока на 1 корову составил 1470 кг, что на 123 кг превышает аналогичный период 2019 года.

Производство скота и птицы за январь-март 2020 года составило 75,0 тыс. тонн, или 109,5 % к аналогичному периоду 2019 года, в том числе, производство говядины увеличилось на 6,1 %, свиней - на 18,8 %, птицы - на 3,0 %. Производство яиц увеличилось на 15,3 % и составило 91,7 млн. штук.

Среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании и откорме составил 680 граммов, свиней 657 граммов и увеличился к аналогичному периоду 2019 года на 38 и 27 граммов соответственно.

Объем производства растениеводческой продукции вырос в 1,8 раз (удельный вес в валовой продукции –1,5 %).

За январь – март 2020 г. выполнено строительно-монтажных работ (включая работы по монтажу оборудования) на сумму 408,1 млн. рублей, или 97,2 % к январю-марту 2019 г. в сопоставимых ценах, что обусловлено:

значительным уменьшением объемов СМР по БелАЭС (82,1 %, или минус 8,0 процентных пункта);

завершением работ по дороге М-6 (1,1 %, или минус 4,3 процентных пункта).

В январе-марте 2020 года в области введено в эксплуатацию 103,5 тыс. кв. м., в том числе для граждан, осуществляющих жилищное строительство с государственной поддержкой, - 14,6 тыс. кв. м общей площади. Для многодетных семей введена в эксплуатацию 61 квартира.

Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации составил 1242,6 млн. руб., или 106,5% к уровню января-марта 2019 года. Увеличение розничного товарооборота достигнуто, прежде всего, за счет наращивания товарооборота торговыми организациями (темп роста – 108,1%, удельный вес – 87,2%).

В целом по области за январь-март 2020 года общее количество магазинов увеличилось на 64 (торговая площадь на 15,7 тыс. кв. м.) и составило 6158, павильонов – на 21 (торговая площадь на 0,5 тыс. кв. м.) и составило 2149, количество рынков - 48 на 11379 мест.

Индекс потребительских цен по Гродненской области за март 2020 года составил:

по отношению к декабрю 2019 года – 102,5% (РБ – 102,7%), в том числе: продовольственные товары – 102,2% (РБ – 102,1%), непродовольственные товары – 101,9% (РБ – 102,5%), услуги – 104,0% (РБ – 104,1%);

по отношению к февралю 2020 года – 100,6% (РБ – 100,9%), в том числе: продовольственные товары – 100,3% (РБ – 100,3%), непродовольственные товары – 100,7% (РБ – 101,3%), услуги – 101,0% (РБ – 101,2%).

Структурное влияние на прирост индекса потребительских цен за январь - март 2020 года (2,5%):

услуги – 38,4% прироста ИПЦ (при этом, жилищно-коммунальные услуги занимают 52,6% в приросте ИПЦ на услуги);

продовольственные товары – 37,5% (32,7% в приросте ИПЦ на продовольственные товары занимают фрукты);

непродовольственные товары – 24,1%.

В январе-феврале 2020 года экспорт товаров (без учета нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления) составил 268,1 млн. долл. США, или 128,8 % (задание на январь-март 2020 г. – 101,0 %). Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное в размере 43,9 млн. долл. США, уменьшилось на 15,4 млн.долл.США к январю-февралю 2019 года.

Основу экспорта организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, обеспечивает деятельность предприятий ОАО «УКХ «Гродномясомолпром» (удельный вес 87,5 %) – 81,9 млн. долл. США, или 129,5 % к январю-февралю 2019 года.

В январе-феврале 2020 года внешняя торговля осуществлялась со 102 странами мира, в том числе экспорт осуществлялся в 62 страны. На долю основных торговых партнеров области приходится 90,0 % экспорта: Россия (удельный вес 66,5 %), Польша (7,9 %), Украина (7,3 %), Казахстан (4,5 %), Литва (3,8 %).

Продукция экспортирована на новые рынки 11 стран: Афганистан, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Белиз, Гонконг, Мьянма, Мадагаскар, Малайзия, Мавритания, Саудовская Аравия, Финляндия. На новые рынки экспортированы сухое молоко, сухая молочная сыворотка, пищевые продукты, мука, вспомогательное оборудование.

Экспорт услуг за январь-февраль 2020 года (без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления) – 34,2 млн. долл. США, или 99,2 % (задание 100,0 %). Сальдо внешней торговли услугами уменьшилось к уровню января-февраля 2019 года на 0,7 млн. долл. США и составило 16,5 млн. долл. США.

По подчиненности экспорт услуг сложился: юридические лица без ведомственной подчиненности – 31,4 млн. долл. США, или 104,2 % (удельный вес – 91,8%); организации, подчиненные местным исполнительным и распорядительным органам – 2,4 млн. долл. США, или 60,4 % (7,0 %).

Структура экспорта услуг по видам: транспортные – 20,9 млн. долл. США, или 105,5 % к уровню 2019 года (удельный вес 61,0 %), строительные – 4,7 млн. долл. США, или 60,3 % (13,8 %), компьютерные, телекоммуникационные и информационные – 4,3 млн. долл. США, или 131,3 % (12,7 %), прочие деловые – 2,2 млн. долл. США, или 113,9 % (6,3%), туристические – 1,5 млн. долл. США, или 125,2 % (4,4 %), услуги в области здравоохранения – 0,5 млн. долл. США, или 123,5 % (1,4 %).

Экспортные услуги осуществлялись для резидентов 86 стран мира. На пять стран приходится 75,2 % экспорта услуг: Россия (удельный вес – 35,3%), Польша (15,2 %), Литва (13,3 %), Германия (7,3 %), Австрия (4,1%).

За январь-март 2020 года объем инвестиций в основной капитал по Гродненской области составил 710,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 93,2% к уровню января-марта 2019 года.

По итогам января-февраля 2020 г. размер номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по области составил 948,1 руб., темп роста – 113,6 %, в том числе в феврале – 952,8 руб., темп роста – 114,6 % («плюс» 5,7 руб. к предыдущему месяцу). Изменение реальной заработной платы к январю-февралю 2019 г. составило 108,7 %, к февралю 2019 г. – 109,8 %.

В отраслях, финансируемых из бюджета, размер номинальной среднемесячной заработной платы за январь-февраль 2020 г. достиг 830,4 руб. или увеличился на 15,7 % к аналогичному периоду прошлого года, за февраль – 846,6 руб. и увеличился на 15,6 % к февралю 2019 г.

В январе–марте 2020 г. в органы по труду, занятости и социальной защите Гродненской области за содействием в трудоустройстве обратилось 5 812 человек (88,0% к январю–марту 2019 г.), из них в качестве безработных зарегистрированы 3 419 (72,9%), в том числе высвобожденных в связи с сокращением численности или штата, ликвидации организации – 56 (175,0%).

С учетом граждан, состоящих на учете, на 1 января 2020 г. всего нуждалось в трудоустройстве 7 774 человека, в том числе 4 773 безработных (в I квартале 2019 г. нуждалось в трудоустройстве 9 081 человек, из них нуждалось в трудоустройстве безработных 6 465).

В январе–марте 2020 г. органами по труду, занятости и социальной защите было оказано содействие в трудоустройстве 4 084 временно незанятым гражданам или 52,5% от нуждавшихся в содействии (в январе–марте 2019 г. – 52,0%), из них на постоянную работу трудоустроено 2 607 безработных или 54,6% от нуждавшихся в содействии безработных (в январе–марте 2019 г. – 54,3%).

На 1 апреля 2020 г. на учете в органах по труду, занятости и социальной защите области состояло 1 395 безработных (на 35,6% или 771 человека меньше, чем на 1 апреля 2019 г., и на 3% или 41 человека больше, чем на 1 января 2020 г.).

Коэффициент напряженности (число безработных на одну вакансию) на рынке труда области снизился с 0,2 на 1 апреля 2019 г. до 0,1 на 1 апреля 2020 г., по отношению к началу 2020 года он не изменился.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля 2020 г. по предварительным данным составил 0,3% к численности рабочей силы.

Численность работающих в режиме вынужденной неполной занятости в организациях в январе–феврале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 31,1% и составила 3 499 человек или 1,1% от списочной численности работников (в январе–феврале 2019 г. – 5 078 человек или 1,5%). Численность работников, которые находились в целодневном (целосменном) простое, уменьшилась на 17,5% и составила 2 177 человек или 0,7% от списочной численности (в январе–феврале 2019 г. – 2 639 работников или 0,8%).

Комитет экономики Гродненского областного

исполнительного комитета.

Об итогах социально-экономического развития Ивьевского района

Внешнеторговый оборот товарами (без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также без учета нефти и нефтепродуктов) за январь – март 2020 года составил 8280,9 тысяч долларов США (далее – тыс. долларов США) или 124,6 процента (далее – %) к январю – марту 2019 года, в том числе экспорт товаров – 3103,0 тыс. долларов США или 127,6% при задании на январь – март 2020 года 101,1%, импорт – 5177,9 тыс. долларов США или 122,9%.

Страновая диверсификация экспорта товаров распределилась следующим образом: в государства – члены ЕАЭС реализовано 66,4% объема экспорта района (2061,8 тыс. долларов США, в том числе в Российскую Федерацию – 1719,5 тыс. долларов США), в страны ЕС – 32,0% (993,6 тыс. долларов США при задании на год 3142 тыс. долларов США (31,6% годового задания), прочие страны – 1,6% (47,6 тыс. долларов США).

Экспортно-импортные операции осуществлялись с 17 странами мира, при этом продукция экспортировалась на рынки 12 государств.

За январь – март 2020 года экспорт услуг составил 414,9 тыс. долларов США или 78,0% к аналогичному периоду прошлого года при задании на январь – март 2020 года 100,5%, в том чиcле:

транспортные услуги – 319,8 тыс. долларов США (темп роста – 76,3%);

прочие деловые услуги – 93,4 тыс. долларов США (темп роста – 84,2%);

услуги в области здравоохранения – 1,0 тыс. долларов США (темп роста – 83,3%);

туристические услуги – 0,7 тыс. долларов США (темп роста – 116,7%).

За январь – март 2020 года в экономику района привлечено 1926,4 тыс. долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) (далее – ПИИ) при задании 185 тыс. долларов США.

Индекс физического объема производства промышленной продукции по набору товаров представителей (далее – ИФО) в базисных ценах 2018 года за январь – март 2020 года составил 107,1% при задании 101,2%, в том числе:

водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 104,2% (Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее – Ивьевское РУП ЖКХ) (удельный вес – 9,1%);

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционным воздухом – 92,6% (Ивьевское РУП ЖКХ);

горнодобывающая промышленность – 118,1% (дорожное ремонтно-строительное управление №156 КУП «Гроднооблдорстрой» (далее – ДРСУ №156 КУП «Гроднооблдорстрой») (удельный вес – 0,9%);

обрабатывающая промышленность – 109,3% (государственное лесохозяйственное учреждение «Ивьевский лесхоз» (далее – ГЛХУ «Ивьевский лесхоз») (удельный вес – 18,9%), и юридические лица без ведомственной подчиненности: ООО «ЛидаТехмаш» (удельный вес – 15,3%),ООО «Фабрика Ромакс» (удельный вес – 40,0%), филиал ПООО «Техмаш» г. Лида «Завод сельхозмашин» (удельный вес – 15,6%)).

В обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства химических продуктов – 122,7%, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов – 116,2% (ООО «Фабрика Ромакс»), производства изделий из дерева и бумаги – 110,6% (ГЛХУ «Ивьевский лесхоз», ООО «Фабрика Ромакс»), машин и оборудования – 103,8% (ООО «ЛидаТехмаш», филиал ПООО «Техмаш» г. Лида «Завод сельхозмашин»).

На 1 апреля 2020 г. запасов готовой продукции по подчиненным организациям не имеется. По юридическим лицам без ведомственной подчиненности запасы готовой продукции составили 942 тыс. рублей или 22,1% к среднемесячному объему производства, что на 16,1 процентных пункта (далее – п.п.) меньше, чем по состоянию на 1 января 2020 г.

Сельскохозяйственными организациями района за январь – март 2020 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 9,2 миллиона рублей (далее – млн. рублей), темп роста к соответствующему периоду 2019 года составил 102,3% при задании 100,0%. Темп роста производства крупного рогатого скота – 108,0%, производства молока – 105,0%, производства свиней – 48,7%.

За январь – март 2020 года произведено 9,9 тыс. тонн молока. Темп роста к уровню 2019 года составил 105,0%. Прогнозный показатель выполнен на 102,6%.

Темп роста реализации молока составил 106%.

В первом квартале 2020 года произведено 1050,6 тонны продукции выращивания крупного рогатого скота (далее – КРС) при плановом задании 975 тонн, или 107,8 %. Темп роста к уровню 2019 года составил 108,0%.

Среднесуточный привес КРС составил 626 грамм, что выше уровня 2019 года на 38 грамм. Обеспечен прирост к установленному прогнозному показателю в размере 13 грамм.

Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации за январь – март 2020 год составил 112,8% к предыдущему году (в том числе за март – 117%) при задании на 1 квартал 102,3%. За отчетный период населению района реализовано товаров на сумму 15483,6,0 тыс. рублей.

Объем розничного товарооборота организаций торговли за отчетный период составил 14569,0 тыс. рублей, темп роста 114,0% (за март –118,6%).

В структуре розничного товарооборота преобладает продовольственная группа товаров – 50,1% или 7299,3 тыс. рублей (темп роста – 108,5%). Реализация непродовольственных товаров составила 44,9% в объеме товарооборота или 7269,7 тыс. рублей (темп роста – 120,1%).

Объем товарооборота организаций общественного питания составил 396,1 тыс. рублей, темп роста – 87,5% (за март – 71,4%).

За январь – март 2020 года в экономику района привлечено 8822 тыс. рублей инвестиций в основной капитал (далее – инвестиции), что составляет 68,8% к аналогичному периоду 2019 года.

Технологическая структура инвестиций отражает использование большей части ресурсов (39,5%) на строительно-монтажные работы – 3484 тыс. рублей (темп роста 44,7%). Инвестиции, направленные на приобретение машин, оборудования, транспортных средств (32,2%), за отчетный период составили 1617 тыс. рублей или 98,7% к соответствующему периоду прошлого года. Из них на долю приобретенных машин, оборудования, транспортных средств импортного производства приходится 51,6%.

Введено в эксплуатацию 1075 кв. метров общей площади жилых помещений, что составляет 23,9% к годовому заданию. Сдано 6 индивидуальных жилых домов.

Справочно: Четыре многодетные семьи улучшили свои жилищные условия путем приобретения индивидуальных жилых домов с использованием льготного кредита в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»;

Выполняются строительно-монтажные работы по объекту «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне ул. 50 лет Октября». В результате улучшат жилищные условия 40 многодетных семей (количество многодетных семей, подлежащих направлению на улучшение жилищных условий в 2020 году – 68).

Объем грузооборота за 1 квартал 2020 года составил 9155,7 тысяч тонно-километров (темп роста 51,1% при задании на 1 квартал 101,5%).

Объем пассажирооборота равен 3148,2 тысяч пассажиро-километров, что составляет 134,2% к уровню января – марта 2019 года.

Объем экономии топливно-энергетических ресурсов для выполнения целевого показателя по энергосбережению за январь – март 2020 года по оперативным данным составил 199,53 тонн условного топлива при задании 196 тонн условного топлива.

Доля местных топливно-энергетических ресурсов в структуре котельно-печного топлива по оперативным данным составила 94,2% при задании 94,0%.

На 1 апреля 2020 г. на учете в качестве безработных в управлении состояли 32 человека, что на 13 человек больше, чем на 1 января 2020 г. и на 7 меньше, чем на 1 апреля 2019 г.

Уровень зарегистрированной безработицы по району на 1 апреля 2020 г. составил 0,3% к численности экономически активного населения и снизился на 0,1 п.п. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (на 01.01.2020 составлял 0,2%).

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий за январь – март 2020 года составило 9 человек.

За январь – март 2020 года номинальная среднемесячная заработная плата в районе увеличилась к аналогичному периоду 2019 года на 12,9% и составила 777,8 рублей, в марте – соответственно на 13,6% и 824,0 рубля. Темп роста реальной заработной платы в первом квартале текущего года – 109,0%. Реальная зарплата марта 2020 года к марту 2019 года выросла на 11,0%.