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В Беларуси стартовал музыкальный марафон ко Дню пограничника

21.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> 19 мая в официальных аккаунтах пограничной службы Беларуси в социальных сетях стартовал музыкальный марафон «С Днем пограничника!».

Акция приурочена к профессиональному празднику сотрудников пограничной службы, который традиционно пройдет 28 мая. Откроют череду праздничных поздравлений музыкальные обращения от известных белорусских исполнителей.

Поздравить пограничников сможет любой желающий. У вас есть интересное стихотворение, оригинальный видеоклип, песня или видеозарисовка о границе? Присылайте его нам. Самые интересные и оригинальные поздравления будут размещены в аккаунтах Госпогранкомитета и территориальных органов пограничной службы.

Ваши праздничные поздравления можно отправить на адрес электронной почты marafon@gpk.gov.by

Открывает музыкальный марафон народный артист Беларуси Николай Скориков с песней "Граница".


 
 
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19 мая в официальных аккаунтах пограничной службы Беларуси в социальных сетях стартовал музыкальный марафон «С Днем пограничника!». Акция приурочена к...
 
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