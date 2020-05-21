В Беларуси стартовал музыкальный марафон ко Дню пограничника

Источник материала: Пинский Вестник

19 мая в официальных аккаунтах пограничной службы Беларуси в социальных сетях стартовал музыкальный марафон «С Днем пограничника!».



Акция приурочена к профессиональному празднику сотрудников пограничной службы, который традиционно пройдет 28 мая. Откроют череду праздничных поздравлений музыкальные обращения от известных белорусских исполнителей.



Поздравить пограничников сможет любой желающий. У вас есть интересное стихотворение, оригинальный видеоклип, песня или видеозарисовка о границе? Присылайте его нам. Самые интересные и оригинальные поздравления будут размещены в аккаунтах Госпогранкомитета и территориальных органов пограничной службы.



Ваши праздничные поздравления можно отправить на адрес электронной почты

Открывает музыкальный марафон народный артист Беларуси Николай Скориков с песней "Граница".

