Солигорщина чествует ветеранов в честь 75-летия Великой Победы. ФОТОФАКТ.

Сегодня, 7 мая представители районных организаций Республиканских общественных объединений «Белая Русь» и «Белорусский фонд мира», представители военного комиссариата Солигорского и Любанского районов Минской области, Солигорского ТЦСОН пришли выразить слова благодарности и теплые пожелания участникам Великой Отечественной войны: Елене Николаевне Тишкевич, Владимиру Владимировичу Левковичу и Ивану Андреевичу Березовскому.



В этот день героям войны были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и подарки от районного исполнительного комитета, Совета депутатов и Совета руководителей Солигорского района.

Приятным сюрпризом для участников Великой Отечественной войны стало выступление творческого коллектива Дворца культуры г. Солигорска.



Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия.

