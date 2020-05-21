|
Солигорщина чествует ветеранов в честь 75-летия Великой Победы. ФОТОФАКТ.
21.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
7 мая 2020 18:22 2508
Солигорщина чествует ветеранов в честь 75-летия Великой Победы. ФОТОФАКТ.
В преддверии Дня Победы в нашем районе продолжается Республиканская акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы».
Сегодня, 7 мая представители районных организаций Республиканских общественных объединений «Белая Русь» и «Белорусский фонд мира», представители военного комиссариата Солигорского и Любанского районов Минской области, Солигорского ТЦСОН пришли выразить слова благодарности и теплые пожелания участникам Великой Отечественной войны: Елене Николаевне Тишкевич, Владимиру Владимировичу Левковичу и Ивану Андреевичу Березовскому.
Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 мая 2020 18:22 2508 Солигорщина чествует ветеранов в честь 75-летия Великой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)