ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Солигорщина чествует ветеранов в честь 75-летия Великой Победы. ФОТОФАКТ.

21.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News

7 мая 2020 18:22 2508

Солигорщина чествует ветеранов в честь 75-летия Великой Победы. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

В преддверии Дня Победы в нашем районе продолжается Республиканская акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы».

Сегодня, 7 мая представители районных организаций Республиканских общественных объединений «Белая Русь» и «Белорусский фонд мира», представители военного комиссариата Солигорского и Любанского районов Минской области, Солигорского ТЦСОН пришли выразить слова благодарности и теплые пожелания участникам Великой Отечественной войны: Елене Николаевне Тишкевич, Владимиру Владимировичу Левковичу и Ивану Андреевичу Березовскому.

В этот день героям войны были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и подарки от районного исполнительного комитета, Совета депутатов и Совета руководителей Солигорского района.
Приятным сюрпризом для участников Великой Отечественной войны стало выступление творческого коллектива Дворца культуры г. Солигорска.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия.

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 мая 2020 18:22 2508 Солигорщина чествует ветеранов в честь 75-летия Великой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выбора все равно нет. Почему без реформы пенсионной системы не обойтись?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика