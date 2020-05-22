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США выходит из Договора об открытом небе
22.05.2020 09:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что США выходит из Договора об отрытом небе, обвинив Россию в том, что она не придерживается условий Договора.
Дональд Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу с Россией. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Agence France-Press.
Как отмечается, в качестве причины он выделил ряд нарушений с российской стороны. Он утверждает, что РФ закрыла США возможность осуществлять полеты над Чеченской Республикой и Калининградской областью.
По словам госсекретаря США Майка Помпео, российская сторона «годами демонстративно и постоянно нарушала договор разными способами» и если в течение полугода РФ не начнет полностью соблюдать договор, то США выйдет из него окончательно.
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Американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что США выходит из Договора об отрытом небе, обвинив Россию в том, что она не придерживается условий Договора.
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