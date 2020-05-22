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США выходит из Договора об открытом небе

22.05.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что США выходит из Договора об отрытом небе, обвинив Россию в том, что она не придерживается условий Договора.

Дональд Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу с Россией. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Agence France-Press. 

Как отмечается, в качестве причины он выделил ряд нарушений с российской стороны. Он утверждает, что РФ закрыла США возможность осуществлять полеты над Чеченской Республикой и Калининградской областью.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, российская сторона «годами демонстративно и постоянно нарушала договор разными способами» и если в течение полугода РФ не начнет полностью соблюдать договор, то США выйдет из него окончательно.

 
 
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Американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что США выходит из Договора об отрытом небе, обвинив Россию в том, что она не придерживается условий Договора.
 
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