США выходит из Договора об открытом небе

Источник материала: Ежедневник

Американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что США выходит из Договора об отрытом небе, обвинив Россию в том, что она не придерживается условий Договора.

Дональд Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу с Россией. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Agence France-Press.

Как отмечается, в качестве причины он выделил ряд нарушений с российской стороны. Он утверждает, что РФ закрыла США возможность осуществлять полеты над Чеченской Республикой и Калининградской областью.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, российская сторона «годами демонстративно и постоянно нарушала договор разными способами» и если в течение полугода РФ не начнет полностью соблюдать договор, то США выйдет из него окончательно.