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Почему не стоит загорать рядом с шутниками на кране

22.05.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Лондона и оператор башенного крана под ником LittleMrMillwall опубликовал в Сети ролик, в котором показал как рядом с тенью высокой конструкции на лужайке загорает человек.

Две минуты на видео идет борьба крановщика с загорающим — первый постоянно поворачивает кран, чтобы заслонить отдыхающему мужчине солнечные лучи.

За пару дней видео разобрали на отдельные моменты и просмотрели почти три миллиона раз. А пользователи быстро признали его гением жесткого юмора. Другие же комментаторы заметили, что работа оператором башенного крана — идеальная.

 
 
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