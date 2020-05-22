Почему не стоит загорать рядом с шутниками на кране

Источник материала: Tut.by

Житель Лондона и оператор башенного крана под ником LittleMrMillwall опубликовал в Сети ролик , в котором показал как рядом с тенью высокой конструкции на лужайке загорает человек.

Две минуты на видео идет борьба крановщика с загорающим — первый постоянно поворачивает кран, чтобы заслонить отдыхающему мужчине солнечные лучи.

За пару дней видео разобрали на отдельные моменты и просмотрели почти три миллиона раз. А пользователи быстро признали его гением жесткого юмора. Другие же комментаторы заметили, что работа оператором башенного крана — идеальная.