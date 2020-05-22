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Почему не стоит загорать рядом с шутниками на кране
Источник материала: Tut.by
Житель Лондона и оператор башенного крана под ником LittleMrMillwall
Две минуты на видео идет борьба крановщика с загорающим — первый постоянно поворачивает кран, чтобы заслонить отдыхающему мужчине солнечные лучи.
За пару дней видео разобрали на отдельные моменты и просмотрели почти три миллиона раз. А пользователи быстро признали его гением жесткого юмора. Другие же комментаторы заметили, что работа оператором башенного крана — идеальная.
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Крановщиков нужно любить!
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