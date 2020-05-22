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Безопасные советы в период регистрации случаев инфекции COVID-19

22.05.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

• Воздержитесь от посещения мест, нахождение в которых не является жизненно важным и если в этом нет особой надобности (кружков, секций, тренажерных залов);
• Общайтесь с другими людьми дистанционно с помощью средств связи. Не следует ходить в гости и принимать у себя друзей и членов семьи, которые не проживают с вами;
• Для сокращения потребности выходить из дома можно пользоваться услугами бесконтактной доставки (при возможности);
• Обращение за несрочной медицинской помощью (например, стоматологической) рекомендуется отложить, за исключением неотложных ситуаций;
• При выходе из дома сократите контакты с другими людьми, соблюдайте дистанцию в 1,5-2 метра друг от
друга;
• Как можно чаще проветривайте помещение, где Вы находитесь;
• Лицам из группы высокого риска (лица пожилого возраста, с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, наличием онкологических заболеваний) лучше вообще не выходить из дома, насколько это возможно. Не принимайте никого у себя дома, за исключением необходимости получения жизненно важных услуг. Попросите родных и знакомых помочь Вам с обеспечением бытовых потребностей.
• При появлении симптомов респираторного заболевания (повышение температуры тела, кашель, одышка) необходимо соблюдать домашнюю самоизоляцию, избегая контактов внутри семьи, вызвать врача («скорую помощь»).
Наталья Серко,
врач-эпидемиолог райЦГЭ.

 
 
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• Воздержитесь от посещения мест, нахождение в которых не является жизненно важным и если в этом нет особой надобности (кружков, секций, тренажерных залов);...
 
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