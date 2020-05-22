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Об образовании Пинской городской избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь
22.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Рассмотрев протоколы, поступившие от трудовых коллективов, территориальных руководящих органов политических партий, общественных объединений, и заявления избирателей о выдвижении представителей в состав комиссии, а также на основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Пинского городского Совета депутатов и Пинский городской исполнительный комитет РЕШИЛИ:
1. Образовать Пинскую городскую избирательную комиссию по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 13 (тринадцати) человек.
2. Утвердить персональный состав Пинской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:
Берестень Игорь Николаевич — от Пинской городской организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений.
Боричевская Людмила Васильевна — от граждан путем подачи заявления.
Волосевич Алина Александровна — от граждан путем подачи заявления.
Глушко Ольга Адамовна — от Пинской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».
Гончар Ольга Сергеевна — от трудового коллектива учреждения «Зональный государственный архив в г.Пинске».
Демчук Ольга Владимировна — от Пинской городской организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Зыщик Татьяна Ивановна — от Пинской городской организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.
Ивашкевич Олег Вячеславович — от Пинской городской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».
Козлова Светлана Ивановна — от Пинской городской организации Коммунистической партии Беларуси.
Кочуков Александр Олегович — от граждан путем подачи заявления.
Липко Анатолий Сергеевич — от граждан путем подачи заявления.
Макаревич Вадим Леонидович — от Пинской городской организации республиканского общественного
объединения «Белая Русь».
Станкевич Юрий Викторович — от объединенной профсоюзной организации учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» и учреждений здравоохранения г. Пинска Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.
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Рассмотрев протоколы, поступившие от трудовых коллективов, территориальных руководящих органов политических партий, общественных объединений, и заявления...
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