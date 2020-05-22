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Об образовании Пинской городской избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

22.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Рассмотрев протоколы, поступившие от трудовых коллективов, территориальных руководящих органов политических партий, общественных объединений, и заявления избирателей о выдвижении представителей в состав комиссии, а также на основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Пинского городского Совета депутатов и Пинский городской исполнительный комитет РЕШИЛИ:

1. Образовать Пинскую городскую избирательную комиссию по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 13 (тринадцати) человек.

2. Утвердить персональный состав Пинской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Берестень Игорь Николаевич — от Пинской городской организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений.

Боричевская Людмила Васильевна — от граждан путем подачи заявления.

Волосевич Алина Александровна — от граждан путем подачи заявления.

Глушко Ольга Адамовна — от Пинской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Гончар Ольга Сергеевна — от трудового коллектива учреждения «Зональный государственный архив в г.Пинске».

Демчук Ольга Владимировна — от Пинской городской организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Зыщик Татьяна Ивановна — от Пинской городской организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Ивашкевич Олег Вячеславович — от Пинской городской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».

Козлова Светлана Ивановна — от Пинской городской организации Коммунистической партии Беларуси.

Кочуков Александр Олегович — от граждан путем подачи заявления.

Липко Анатолий Сергеевич — от граждан путем подачи заявления.

Макаревич Вадим Леонидович — от Пинской городской организации республиканского общественного
объединения «Белая Русь».

Станкевич Юрий Викторович — от объединенной профсоюзной организации учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» и учреждений здравоохранения г. Пинска Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.
 
 
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Рассмотрев протоколы, поступившие от трудовых коллективов, территориальных руководящих органов политических партий, общественных объединений, и заявления...
 
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