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SPA-санаторий «Ружанский»: 10 качественных кардинальных отличий
22.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Об этом наш сегодняшний разговор.
— Особенности текущего момента — в перегруженности системы здравоохранения из-за активности распространения COVID-19 и в отсутствии у большинства санаториев условий для восстановления здоровья пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. Так где же человек может пройти качественную реабилитацию? Наш курорт для этого подходит идеально, — уверен директор Влади-
мир Иванович КАРПЕЧКИН. — Назову десять его кардинальных отличий от ведущих санаториев.
1 РАСПОЛОЖЕНИЕ. Санаторий находится в Ружанской пуще — сегменте Беловежской, которую называют легкими Европы. Вдали от заводов, фабрик, вредных производств и крупных городов.
2 КЛИМАТ. Курорт расположен практически в одном климатическим поясе с Одессой, поэтому отдых сравним с отдыхом в южных странах. Кроме того, чистейший воздух, обогащенный фитонцидами соснового бора, губителен для микроорганизмов.
3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. Сегодня санаторий — это небольшие жилые корпуса и индивидуальные коттеджи, великолепная спортивная база, включающая уникальный водноспортивный комплекс с бассейнами и комплексом саун, и многое другое. Его изюминка — не имеющая аналогов лечебная база в виде двух новейших корпусов, где имеется все необходимое для проведения реабилитации после ряда заболеваний, включая заболевания системы дыхания.
4 Структура санатория способствует САМОИЗОЛЯЦИИ, особенно востребованной в условиях пандемии. Планировка минимизирует контакт между отдыхающими, организация лечебного процесса практически исключает очереди, жилые корпуса разбросаны на значительном удалении. Возможна доставка еды в номер.
5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ. Мы внедрили все плюсы шведского стола, сохранив заказное меню. Врач-диетолог составит схему питания каждого клиента. Представлены все лечебные столы. К услугам того, кто не придерживается лечебного меню, — кафе ресторанного типа «Панства хмелю».
6 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ. Санаторий позиционирует себя как учреждение семейного типа. Мы располагаем всем для отдыха, оздоровления, лечения и реабилитации людей любого возраста — от годовалых деток до пожилых граждан.
7 БЕЗОПАСНОСТЬ. У нас круглосуточно дежурят врач, медицинская сестра и администратор, что позволяет оперативно решать внештатные ситуации.
8 БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ. В окрестностях добывается уникальная лечебная грязь. Она, в отличие от большинства сапропелей, которые проходят термическую обработку, используется в «живом» состоянии, что усиливает ее эффект.
9 СОБСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ. Целебная, технологически не модифицированная, она незаменима при лечении многих заболеваний, придает заряд жизненной энергии. Благодаря источнику санаторий нередко называют белорусскими Карловыми Варами.
10 ДОСТУПНОСТЬ. По мнению независимых экспертов, санаторий — номер один в стране по соотношению цена/качество. Для «льготников» скидки доходят до 40%.
Записала Наталья КИРКОВЕЦ
Курорт «Ружа Хутар» — Роза SPA
225155, Республика Беларусь, Брестская область,
Пружанский район, Ружанский сельский совет,
д.Заполье, 1а. Телефон: +375 (44) 744-02-03.
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Об этом наш сегодняшний разговор. — Особенности текущего момента — в перегруженности системы здравоохранения из-за активности распространения COVID-19 и в...
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