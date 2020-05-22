SPA-санаторий «Ружанский»: 10 качественных кардинальных отличий

Источник материала: Пинский Вестник

Об этом наш сегодняшний разговор.



— Особенности текущего момента — в пере

груженности системы здравоохранения из-

за активности распространения COVID-19

и в отсутствии у большинства санаториев

условий для восстановления здоровья

пациентов после перенесенной корона

вирусной инфекции. Так где же человек

может пройти качественную реабили

тацию? Наш курорт для этого подходит

идеально, — уверен директор Влади-

мир Иванович КАРПЕЧКИН. — Назову

десять его кардинальных отличий от ве

дущих санаториев.



1 РАСПОЛОЖЕНИЕ. Санаторий находится

в Ружанской пуще — сегменте Беловежской,

которую называют легкими Европы. Вдали от заво

дов, фабрик, вредных производств и крупных городов.



2 КЛИМАТ. Курорт расположен практически в одном кли

матическим поясе с Одессой, поэтому отдых сравним с от

дыхом в южных странах. Кроме того, чистейший воздух, обо

гащенный фитонцидами соснового бора, губителен для ми

кроорганизмов.



3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. Сегодня санато

рий — это небольшие жилые корпуса и индивидуальные

коттеджи, великолепная спортивная база,

включающая уникальный водноспор

тивный комплекс с бассейнами и

комплексом саун, и многое дру

гое. Его изюминка — не име

ющая аналогов лечебная

база в виде двух новейших

корпусов, где имеется все

необходимое для прове

дения реабилитации по

сле ряда заболеваний,

включая заболевания си

стемы дыхания.



4 Структура санатория

способствует САМО

ИЗОЛЯЦИИ, особенно востре

бованной в условиях пандемии.

Планировка минимизирует контакт

между отдыхающими, организация ле

чебного процесса практически исключает

очереди, жилые корпуса разбросаны на значительном удале

нии. Возможна доставка еды в номер.



5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ. Мы внедрили все плюсы

шведского стола, сохранив заказное меню. Врач-диетолог

составит схему питания каждого клиента. Представлены все

лечебные столы. К услугам того, кто не придерживается ле

чебного меню, — кафе ресторанного типа «Панства хмелю».



6 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ. Санаторий позиционирует себя как

учреждение семейного типа. Мы располагаем всем для от

дыха, оздоровления, лечения и реабилитации людей любого

возраста — от годовалых деток до пожилых граждан.



7 БЕЗОПАСНОСТЬ. У нас круглосуточно дежурят врач, ме

дицинская сестра и администратор, что позволяет опера

тивно решать внештатные ситуации.



8 БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ. В окрестностях добывается уникаль

ная лечебная грязь. Она, в отличие от большинства сапропе

лей, которые проходят термическую обработку, используется в

«живом» состоянии, что усиливает ее эффект.



9 СОБСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ. Це

лебная, технологически не модифицированная, она неза

менима при лечении многих заболеваний, придает заряд жиз

ненной энергии. Благодаря источнику санаторий нередко на

зывают белорусскими Карловыми Варами.



10 ДОСТУПНОСТЬ. По мнению независимых экспертов, са

наторий — номер один в стране по соотношению цена/ка

чество. Для «льготников» скидки доходят до 40%.



Записала Наталья КИРКОВЕЦ



Курорт «Ружа Хутар» — Роза SP A



225155, Республика Беларусь, Брестская область,

Пружанский район, Ружанский сельский совет,

д.Заполье, 1а. Телефон: +375 (44) 744-02-03.