МТС запустил свой тест 5G в Минске. Какая у него скорость

Источник материала: Tut.by

МТС запустил в тестовом режиме автономную сеть 5G SA (standalone). Она уникальна тем, что не зависит от 4G и других более ранних технологий. Об этом говорится на сайте компании .

Первые пилотные запуски приходились на 5G NSA (Non-standalone) — переходный вариант от 4G к 5G, который привязан к LTE-сети. В отличие от него, нынешняя технология не зависит от других предшествующих — 3G/4G. Сеть построена на собственной инфраструктуре МТС с использованием оборудования Huawei. Пилотная зона развернута в двух диапазонах — 1800 МГц и 3500 МГц в комплексе «Минск-арена».

Скорость во время тестирования в диапазоне 3500 МГц достигла 1,472 Гбит/сек. «Чтобы скачать фильм весом 60 ГБ понадобилось меньше минуты, — говорят в МТС. — Тестовая 5G-сеть может создать основу для последующего коммерческого запуска в Беларуси».

Напомним: сегодня о запуске тестовой зоны 5G SA заявили и в А1. Компания используется диапазон 3,5 ГГц. Скорость «разогнали» до 1,1 Гбит/c. В частности, скорость загрузки данных в среднем составила 300 Мбит/с, выгрузки — 150 Мбит/c. Пинг варьируется в пределах 10−15 миллисекунд.