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Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро на борьбу с COVID-19

22.05.2020 15:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Как сказано в сообщении, «проект поможет удовлетворить неотложные потребности системы здравоохранения в медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и обучении персонала для ведения случаев инфекции COVID-19 тяжелой степени». В том числе предусматривается, что средства направят на закупку современных аппаратов ИВЛ, обезболивающих средств и антибиотиков, средств индивидуальной защиты для работников организаций здравоохранения».

В рамках проекта будут также профинансированы мероприятия по информированию граждан в поддержку соблюдения мер социального дистанцирования и передовых методов поддержания гигиены, позволяющих предотвратить распространение инфекций среди населения.

«Этот проект поможет спасти жизни белорусов за счет обеспечения системы здравоохранения необходимым оборудованием, – отметил Александр Кремер, глава Представительства Всемирного банка в Республике Беларусь. – Проект принесет максимальные результаты в сочетании с мерами социального дистанцирования, включая перенос массовых мероприятий, сокращение физического присутствия на рабочем месте и в учебных заведениях, а также ограничение необязательных перемещений людей. Все эти меры помогут снизить смертность и смягчить экономические последствия в долгосрочной перспективе. Чем раньше мы их реализуем, тем лучше будут результаты в спасении человеческих жизней и сохранении средств к существованию».

В рамках проекта также будет закуплено оборудование и изделия медицинского назначения, необходимые для выявления случаев инфицирования COVID-19, включая тест-системы для определения COVID-19, средства индивидуальной защиты, лабораторные реагенты, также будет профинансировано проведение обучения медицинского персонала. Кроме того, проект окажет содействие в приобретении и распределении современных автомобилей скорой медицинской помощи и их оснащении необходимым оборудованием.

Источник: Myfin.by
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Всемирный банк утвердил выделение пакета финансовой поддержки в размере 90 млн евро. Это сделано с целью помочь Беларуси принять своевременные и эффективные меры...
 
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