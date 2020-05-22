Неуправляемый автомобиль пролетел через бассейн и разнес двор жилого дома, момент сняла камера

Источник материала: Tut.by

В штате Флорида камера наблюдения сняла момент опасного ДТП: неуправляемая Toyota, водитель которой потерял сознание, влетела во двор жилого дома. Автомобиль пролетел через бассейн и полностью уничтожил забор. Водителя с травмами доставили в больницу. Хозяева в это время находились дома, но не пострадали.