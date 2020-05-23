﻿ Последствия изменчивой майской погоды ощущает сельское хозяйство. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Последствия изменчивой майской погоды ощущает сельское хозяйство

23.05.2020 19:06 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сейчас цветут яблони, вишни, груши, и повреждения бутонов могут повлиять на будущий урожай. Также минусовые температуры опасны для раннего картофеля  - заморозки могут повредить восходы. Резкую смену погоды уже ощутили и такие теплолюбивые культуры, как  кукуруза и просо,  особенно в южных районах Минской области. Большего внимания требуют и яровые зерновые - аграрии вносят в почву все необходимые удобрения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас цветут яблони, вишни, груши, и повреждения бутонов могут повлиять на будущий урожай. Также минусовые температуры опасны для раннего картофеля  - заморозки...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве задержали мужчину, который захватил офис «Альфа-банка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец
23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика