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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Последствия изменчивой майской погоды ощущает сельское хозяйство Сейчас цветут яблони, вишни, груши, и повреждения бутонов могут повлиять на будущий урожай. Также минусовые температуры опасны для раннего картофеля - заморозки...

Сейчас цветут яблони, вишни, груши, и повреждения бутонов могут повлиять на будущий урожай. Также минусовые температуры опасны для раннего картофеля - заморозки могут повредить восходы. Резкую смену погоды уже ощутили и такие теплолюбивые культуры, как кукуруза и просо, особенно в южных районах Минской области. Большего внимания требуют и яровые зерновые - аграрии вносят в почву все необходимые удобрения.