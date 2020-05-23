В Москве задержали мужчину, который захватил офис «Альфа-банка»

Источник материала: Ежедневник

Мужчина, который захватил отделение «Альфа банка» в Москве и угрожал взрывом, оказался жителем России из другого региона. Его единственным требованием было привести телеведущую Ольгу Бузову.

Как уже установлено, захватчика зовут Алексей Барышников, он гражданин России и приехал в столицу из другого региона. Злоумышленник захватил Московское отделение «Альфа-банка» на Землянои валу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

Источник РБК уточнил, это молодой человек до 30 лет.

Его единственным требованием было привести телеведущую Ольгу Бузову.

После нескольких часов переговоров сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом офис «Альфа-банка» и задержали злоумышленника.