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В Москве задержали мужчину, который захватил офис «Альфа-банка»
23.05.2020 18:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Мужчина, который захватил отделение «Альфа банка» в Москве и угрожал взрывом, оказался жителем России из другого региона. Его единственным требованием было привести телеведущую Ольгу Бузову.
Как уже установлено, захватчика зовут Алексей Барышников, он гражданин России и приехал в столицу из другого региона. Злоумышленник захватил Московское отделение «Альфа-банка» на Землянои валу.
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Его единственным требованием было привести телеведущую Ольгу Бузову.
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Мужчина, который захватил отделение «Альфа банка» в Москве и угрожал взрывом, оказался жителем России из другого региона. Его единственным требованием было...
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