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Выращиванием спаржи занимаются фермеры из Столбцовского района
Источник материала: БTПока аграрии в ожидании урожая зерновых, а также раннего картофеля и овощей, самые первые результаты в сезоне уже принесла спаржа. Этой непривычной для нас культурой занимаются фермеры из Столбцовского района.
О гастрономической истории, а также актуальных принципах органического земледелия - Алексей Кондратенко (видео).
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Пока аграрии в ожидании урожая зерновых, а также раннего картофеля и овощей, самые первые результаты в сезоне уже принесла спаржа. Этой непривычной для нас...
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