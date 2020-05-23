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Выращиванием спаржи занимаются фермеры из Столбцовского района

23.05.2020 19:06 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Пока аграрии в ожидании урожая зерновых, а также раннего картофеля и овощей, самые первые результаты в сезоне уже принесла спаржа. Этой непривычной для нас культурой занимаются фермеры из Столбцовского района. 

О гастрономической истории, а также актуальных принципах органического земледелия - Алексей Кондратенко (видео). 

 
 
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Пока аграрии в ожидании урожая зерновых, а также раннего картофеля и овощей, самые первые результаты в сезоне уже принесла спаржа. Этой непривычной для нас...
 
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