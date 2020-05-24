Финал Кубка Беларуси по футболу: кто станет победителем одного из самых важных матчей в сезоне?

Источник материала: ОНТ

Кубок огня. Совсем скоро начнется один из самых важных футбольных матчей в сезоне. Финал Кубка страны ждём на Национальном стадионе в Минске.

Кто совсем скоро станет обладателем Кубка? Борисовский БАТЭ или брестское «Динамо»? У каждого из этих клубов есть амбиции победителей.

Подробнее – в видеоинформации.

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