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Финал Кубка Беларуси по футболу: кто станет победителем одного из самых важных матчей в сезоне?

24.05.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кубок огня. Совсем скоро начнется один из самых важных футбольных матчей в сезоне. Финал Кубка страны ждём на Национальном стадионе в Минске

Кто совсем скоро станет обладателем Кубка? Борисовский БАТЭ или брестское «Динамо»? У каждого из этих клубов есть амбиции победителей.  

Подробнее – в видеоинформации. 

 

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Теги: Минск
 
 
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Кубок огня. Совсем скоро начнется один из самых важных футбольных матчей в сезоне. Финал Кубка страны ждём на Национальном стадионе в Минске.  Кто совсем скоро...
 
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