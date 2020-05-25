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30-летний житель Могилева подозревается в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов
Источник материала: БTПо данным 11-го управления ГУБОП, задержанный является черным копателем, именно так в его коллекции и оказался немецкий пистолет времен Великой Отечественной войны. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело. За незаконное хранение оружия и боеприпасов мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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По данным 11-го управления ГУБОП, задержанный является черным копателем, именно так в его коллекции и оказался немецкий пистолет времен Великой Отечественной...
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