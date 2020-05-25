ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Следователи выясняют обстоятельства аварии в Минском районе, в которой погибла 71-летняя женщина

25.05.2020 08:53 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, что во время движения "тойота" с лафетом внезапно стала вилять из стороны в сторону, автомобиль выехал на соседнюю полосу, где  и столкнулся с "рено". Погибшая пенсионерка находилась на заднем сиденье "дастера", она не была пристегнута, сильным ударом ее выбросило из машины. Позже женщина скончалась в больнице. Также госпитализация потребовалась водителю "рено" и его супруге. ДТП вызвало серьезный затор на дороге. От удара обе машины оказались в кювете. Сейчас эксперты выясняют причину смертельного маневра. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, что во время движения "тойота" с лафетом внезапно стала вилять из стороны в сторону, автомобиль выехал на соседнюю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три человека спасены на пожаре в Оршанском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика