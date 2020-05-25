Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следователи выясняют обстоятельства аварии в Минском районе, в которой погибла 71-летняя женщина На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, что во время движения "тойота" с лафетом внезапно стала вилять из стороны в сторону, автомобиль выехал на соседнюю...

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, что во время движения "тойота" с лафетом внезапно стала вилять из стороны в сторону, автомобиль выехал на соседнюю полосу, где и столкнулся с "рено". Погибшая пенсионерка находилась на заднем сиденье "дастера", она не была пристегнута, сильным ударом ее выбросило из машины. Позже женщина скончалась в больнице. Также госпитализация потребовалась водителю "рено" и его супруге. ДТП вызвало серьезный затор на дороге. От удара обе машины оказались в кювете. Сейчас эксперты выясняют причину смертельного маневра.