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В Витебске разрушают то, что осталось от дома жены Марка Шагала

25.05.2020 10:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Витебске идут земляные работы. Копают траншею для теплотрассы – через остатки фундамента бывшей гостиницы Брози в Витебске (ее снесли после войны), где жила Белла Розенфельд, жена беларуского художника Марка Шагала. Об этом пишут «Народные новости Витебска».

23 мая эскаватор откопал то, что осталось от так называемого дома Виттенберга, где находилась гостиница Брози, а также ювелирный магазин Шмуля Неуха Розенфельда. Именно на его дочери Белле Розенфельд женился Шагал.

Ковш экскаватора проломил перекрытие бывшей гостиницы, и появилось отверстие, ведущее в уцелевшее помещение, вероятнее всего, подвала гостиницы. Поскольку перекрытия в войну не пострадали, это помещение не засыпалось грунтом. Но рабочие завалили ход внутрь обломками конструкций и землей. Если же в этом месте продолжат прокладывать траншею, то перекрытия просто уничтожатся.

Такое отношение властей к остаткам здания, которое когда-то планировали даже восстановить, у местных жителей вызывает «огромное удивление». К счастью, земляные работы удалось остановить. Как рассказал блогер Андрей Андреянов, получилось дозвониться до Минкульта, информация дошла до начальника управления по охране историко-культурного наследия Натальи Хвир, и после ее вмешательства работы прекратили до понедельника.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске идут земляные работы. Копают траншею для теплотрассы – через остатки фундамента бывшей гостиницы Брози в Витебске (ее снесли после войны), где жила...
 
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