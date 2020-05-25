С ремонтом и без. Почем продаются и как выглядят сейчас самые дешевые «однушки» Минска

Источник материала: Tut.by

Цены на вторичном рынке жилья продолжают постепенное снижение, которое пока более заметно в долларовом выражении. REALTY.TUT.BY изучил риелторские базы и посмотрел, почем сейчас продаются самые дешевые однокомнатные квартиры столицы, в каких районах и как выглядят. Фото и цены — в материале.

ул. Передовая, 5

Квартира расположена в Заводском районе столицы. Дом кирпичный, 1970 года постройки. Жилье находится на втором этаже. Площадь — 29 квадратных метров, с балконом (не застеклен). Окна ПВХ, новая металлическая дверь, есть телефон, домофон, счетчики воды и газа. Цена — 88 тысяч рублей, или 36,6 тысячи в долларовом эквиваленте (по 1262 доллара за квадратный метр).



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Ул. Народная, 13

Квартира расположена в Заводском районе столицы. Дом панельный, 1980 года постройки. Жилье площадью 33 квадратных метра, на первом этаже. Санузел раздельный, балкона нет. Продается за 92,9 тысячи рублей, или 38,7 тысяч в долларовом эквиваленте (по 1172 доллара за «квадрат»).



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Ул. Червякова, 24

Квартира расположена в Центральном районе столицы. Дом панельный, пятиэтажный, 1969 года постройки. Площадь квартиры — 30,8 квадратного метра. Балкона нет. Продается за 96,1 тысячи рублей, или 40 тысяч в долларовом эквиваленте (по 1298 долларов за квадратный метр).



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Ул. Карастояновой, 23

Квартира расположена в Центральном районе Минска. Дом панельный, 1980 года постройки. Жилье площадью 32,4 квадратного метра, с раздельным санузлом и лоджией. Продается за 100,6 тысячи рублей, или 41,9 тысячи в долларовом эквиваленте (по 1293 доллара за квадратный метр).



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Ул. Карвата, 52

Квартира расположена в Партизанском районе Минска, в микрорайоне Степянка. Дом панельный, пятиэтажный, после капремонта. Квартира площадью 30,5 квадратных метров, на первом этаже. Балкона нет. Продается за 100,9 тысячи рублей, или 42 тысячи в долларовом эквиваленте (по 1377 долларов за «квадрат»).



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»