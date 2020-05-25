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В «Новой Боровой» продают квартиру за 274 тысячи долларов. Что там такое за такие деньги?

25.05.2020 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В «Новой Боровой» на продажу за 274 тысячи долларов выставили двухуровневую квартиру, в которой застройщик уже сделал дизайнерский ремонт. Внимание на нее обратил телеграм-канал «Будни риелтора». Смотрите, как она выглядит.


Трехкомнатная квартира с отдельным входом находится в монолитном доме на Авиационной, 8. Ее общая площадь — 117 квадратных метров. Вот как она выглядит изнутри:


















Высота потолков на каждом уровне квартиры — 3 метра. На обоих этажах также есть террасы.

Квартира продается через агентство застройщика «А-100 Девелопмент». Цена за квадратный метр — 2342 долларов.

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