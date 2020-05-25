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В «Новой Боровой» продают квартиру за 274 тысячи долларов. Что там такое за такие деньги?
Источник материала: Tut.by
В «Новой Боровой» на продажу за 274 тысячи долларов выставили двухуровневую квартиру, в которой застройщик уже сделал дизайнерский ремонт. Внимание на нее обратил телеграм-канал «
Трехкомнатная квартира с отдельным входом находится в монолитном доме на Авиационной, 8. Ее общая площадь — 117 квадратных метров. Вот как она выглядит изнутри:
Высота потолков на каждом уровне квартиры — 3 метра. На обоих этажах также есть террасы.
Квартира продается через агентство застройщика «А-100 Девелопмент». Цена за квадратный метр — 2342 долларов.
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Общая площадь квартиры - 117 квадратных метров.
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