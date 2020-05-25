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Справиться с COVID помогают медикам все больше белорусов

25.05.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Справиться с COVID помогают медикам все больше белорусов
Бизнес, общественные объединения, организации вносят свой вклад в общее дело. Так, студенты-медики работают в учреждениях здравоохранения, предприятия решают вопрос мобильности медицинских бригад, а волонтеры обеспечивают врачей средствами индивидуальной защиты.

О неравнодушии и всеобщей поддержке Юрий Карнелович.

Студент Гродненского медуниверситета Илья Колчанов, несмотря на скорую защиту диплома, сегодня на очередном дежурстве. Уже несколько лет он учится и параллельно работает на неотложке. Признается, в последние месяцы количество вызовов увеличилось. Поэтому будущий врач-педиатр без раздумий помогает коллегам и работает в дежурной бригаде.

Сейчас не только Илья, но и десятки его однокурсников, совмещают подготовку к экзаменам и работу в больницах. Дежурства стараются брать ночные или в выходные дни. Уверены, это хороший опыт для молодых специалистов.

Поддерживают врачей предприятия и бизнес

Например, в Лиде местное ЖКХ отдало в распоряжение медиков городской поликлиники одну из своих машин вместе с водителем. Для работы на ней отвели самый напряженный участок — контролировать эпидситуацию в городе.

В свой первый медицинский рейс бригада отправилась сразу же после символической церемонии передачи авто. А на этой сервисной станции в Лиде автомобили скорой медицинской помощи в последнее время частые гости. Руководство компании приняло решение бесплатно проводить шиномонтаж и мойку служебных автомобилей медиков.

Спецтранспорт на СТО — в приоритете

Заменить колесо, подкачать давление в шинах или привести в порядок внешний вид скорых водители могут всего за несколько минут, даже не выходя из машины. Спецтранспорт на СТО — в приоритете.


Справиться с COVID помогают медикам все больше белорусов

 

А это уже Докшицы. В местной школе после уроков труда работают швейные машинки. Учителя шьют средства защиты для медиков. Начинали с масок, когда был дефицит, обеспечивали ими учеников и коллектив педагогов, теперь на потоке — одноразовые костюмы для врачей и медсестер. А еще волонтеры из Браслава предложили кооперацию. Комбинезоны кроят сами, а на пошив передают в Докшицкий район.

Готовые костюмы распределяют не только по больницам Витебской области, но и передают в столицу. На общий результат трудится и умная техника. В школе запустили 3D-принтер. На нем изготавливают крепления для защитных масок и щитков.

www.tvr.by

 

 
 
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Бизнес, общественные объединения, организации вносят свой вклад в общее дело. Так, студенты-медики работают в учреждениях здравоохранения, предприятия решают...
 
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