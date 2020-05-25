Источник материала: Новости Волковыска

22 июня Белорусская валютно-фондовая биржа проведет простой стандартный аукцион с объявлением стартовой цены по продаже принадлежащих государству ценных бумаг – акций ОАО «Контакт» на условиях, указанных в заявлении Волковысского райисполкома.

На торги выставлены 12 592 штук простых акций третьего выпуска, что составляет 12,47% уставного фонда.

Стартовая цена акции 65,71 рубля. Начальная цена продажи пакета акций 788 007,36 рублей. Срок представления на биржу заявки на участие в аукционе не позднее 15 июня. Размер задатка 78 800,00 рублей.

В настоящее время акционерами ОАО «Контакт» являются 10 юридических и 58 физических лиц.