Источник материала: Новости Докшицы



В Беларуси сместят сроки вступительной кампании. Об этом заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА .

Централизованное тестирование начнется с 25 июня, в то время как ранее оно должно было стартовать 13 июня.

«В ближайшее время мы представим новый график проведения ЦТ. Сейчас все еще раз отработаем, внимательно посмотрим. То, что ЦТ начнется 25 июня, — это точно», — заявил министр.

«Это не значит, что у нас не будет запаса времени для того, чтобы подготовиться к началу нового учебного года. Как раз мы укладываемся во все сроки проведения кампании, включая момент подачи документов, зачисление в высшие учебные заведения на бюджет и платно, поступление в средние специальные и профессионально-технические учебные заведения», — подчеркнул Игорь Карпенко.

Он отметил, что тестирование по наиболее массовым предметам разделят на два дня. «Русский язык и математика, где записывается наибольшее количество абитуриентов, разделим на два дня. Это будет такое новшество, но это не значит, что тест первого дня будет такой же и на второй день. У нас по каждому предмету создана достаточно большая база, и каждый раз госкомиссия методом компьютерного отбора предоставит соответствующий тест. Все тесты созданы по программе общего среднего образования. Как всегда, нужны знания и подготовленность абитуриентов», — сказал Игорь Карпенко.

Министр также рассказал, что в этом году цифры приема чуть увеличены в основном за счет технических, технологических специальностей, медицинских, физкультурно-оздоровительных. «Таким образом, мы предложим чуть больше мест абитуриентам, чем в прошлом году. Немного увеличен набор и в средние специальные учебные заведения. А в системе профтехобразования идет гибкий набор. Мы можем цифры скорректировать», — отметил он.

Игорь Карпенко также ответил на вопрос, как с учетом нынешней обстановки будет осуществляться прием на обучение иностранных граждан. По словам министра, как правило, эти абитуриенты приезжают в период с сентября по декабрь. «За развитием ситуации посмотрим. Вы видите, что вокруг нас начинают уже снижать ограничительные меры, происходят определенные изменения. Но вместе с тем высшие учебные заведения уже начинают работу по онлайн-собеседованию с потенциальными абитуриентами из зарубежных стран, которые хотят приехать к нам на обучение, — сказал он. — Обучения по языкам. В первую очередь это русский и английский языки. Для того чтобы сюда приехать потом и подключиться к образовательному процессу, они должны пройти такие собеседования. В вузах эта схема отработана, она не новая».