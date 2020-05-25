ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси сместят сроки вступительной кампании

25.05.2020 — Разное | Новости Докшицы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Докшицы

В Беларуси сместят сроки вступительной кампании
В Беларуси сместят сроки вступительной кампании. Об этом заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Централизованное тестирование начнется с 25 июня, в то время как ранее оно должно было стартовать 13 июня.

«В ближайшее время мы представим новый график проведения ЦТ. Сейчас все еще раз отработаем, внимательно посмотрим. То, что ЦТ начнется 25 июня, — это точно», — заявил министр.

«Это не значит, что у нас не будет запаса времени для того, чтобы подготовиться к началу нового учебного года. Как раз мы укладываемся во все сроки проведения кампании, включая момент подачи документов, зачисление в высшие учебные заведения на бюджет и платно, поступление в средние специальные и профессионально-технические учебные заведения», — подчеркнул Игорь Карпенко.

Он отметил, что тестирование по наиболее массовым предметам разделят на два дня. «Русский язык и математика, где записывается наибольшее количество абитуриентов, разделим на два дня. Это будет такое новшество, но это не значит, что тест первого дня будет такой же и на второй день. У нас по каждому предмету создана достаточно большая база, и каждый раз госкомиссия методом компьютерного отбора предоставит соответствующий тест. Все тесты созданы по программе общего среднего образования. Как всегда, нужны знания и подготовленность абитуриентов», — сказал Игорь Карпенко.

Министр также рассказал, что в этом году цифры приема чуть увеличены в основном за счет технических, технологических специальностей, медицинских, физкультурно-оздоровительных. «Таким образом, мы предложим чуть больше мест абитуриентам, чем в прошлом году. Немного увеличен набор и в средние специальные учебные заведения. А в системе профтехобразования идет гибкий набор. Мы можем цифры скорректировать», — отметил он.

Игорь Карпенко также ответил на вопрос, как с учетом нынешней обстановки будет осуществляться прием на обучение иностранных граждан. По словам министра, как правило, эти абитуриенты приезжают в период с сентября по декабрь. «За развитием ситуации посмотрим. Вы видите, что вокруг нас начинают уже снижать ограничительные меры, происходят определенные изменения. Но вместе с тем высшие учебные заведения уже начинают работу по онлайн-собеседованию с потенциальными абитуриентами из зарубежных стран, которые хотят приехать к нам на обучение, — сказал он. — Обучения по языкам. В первую очередь это русский и английский языки. Для того чтобы сюда приехать потом и подключиться к образовательному процессу, они должны пройти такие собеседования. В вузах эта схема отработана, она не новая».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси сместят сроки вступительной кампании. Об этом заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА....
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия ввела запрет на импорт топлива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика