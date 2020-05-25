Таксист в Волковыске сбил пешехода

Источник материала: Новости Волковыска

Авария произошла 24 мая около 13.50 на улице Горбатов в районе мини-рынка. 27-летний водитель такси ехал в сторону магазина «Универсам». В это же время по нерегулируемому пешеходному переходу переходил дорогу мужчина, которого пропускала выезжающая со двора дома по ул. Горбатова, 12, автомашина.

К сожалению, водителю такси не удалось избежать наезда и мужчина ударился плечом о лобовое стекло.

66-летнего пешехода госпитализировали с переломом и вывихом плечевой кости. По факту аварии проводится проверка.



