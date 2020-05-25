Помочь, а не оказать услугу. Сегодня в Ивьевском районе личный прием граждан и прямую линию с населением провел Сергей Рачков

Источник материала: Ивьевский край

Сегодня в Ивьевском районе личный прием граждан и прямую линию с населением провел председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Анатольевич Рачков.

Сергей Анатольевич уверен: «Наша задача — выслушать, посмотреть, что могут сделать сенаторы, обратиться в соответствующие органы власти для того, чтобы помочь каждому гражданину. Конечно, мы стремимся оказать такую помощь в рамках действующего законодательства и нормативно-правовых актов».

Хорошо, когда кто-то может помочь, а не оказать услугу. Как говорил Блез Паскаль, самая большая привилегия, которая дана человеку свыше,- быть причиной добрых перемен в чьей-то жизни.





Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности также принял участие в заседании Ивьевского районного исполнительного комитета, на котором в числе иных рассматривался вопрос о работе субъектов профилактики по предупреждению правонарушений и преступлений на территории района. Открыл заседание председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак, который акцентировал внимание присутствующих на важности рассматриваемого вопроса как определяющего состояние общественной безопасности населения района в целом, так и личного благополучия каждого отдельно взятого человека.

В ходе анализа состояния общественной безопасности и общественного порядка на территории региона за 2019 год прослеживается тенденция к снижению криминальной напряженности. Так, по итогам 2019 года снизилось количество зарегистрированных преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года со 196 до 184. Сократилось количество зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска - на 9,2 %, тяжких и особо тяжких преступлений - на 11,11%, совершенных в сельской местности - на 15,71%, лицами, имеющими судимость, - на 19,04%. Вместе с тем, увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах - на 27,77%, в сфере высоких технологий - на 100%.

Текущий же год в плане преступности характеризуется ростом краж и экономических преступлений в сравнении с аналогичным периодом минувшего года..

По-прежнему злобой дня остается алкоголизация населения, являющаяся прямой причиной семейно-бытовых преступлений, социального сиротства детей, деградации человеческой личности.

Необходимость пристального внимания в рамках профилактической работы к обозначенным выше проблемным моментам отражена в решении исполкома.

Как известно, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне в текущем году ожидается амнистия. Потребуются дополнительные усилия всех субъектов профилактики по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. На этом заострил внимание и принимавший участие в обсуждении вопроса Сергей Анатольевич Рачков.

В завершение рабочей поездки в Ивьевский район сенатор посетил Ивьевский музей национальных культур и ОАО « ЛидаТехмаш».

В Ивьевском музее национальных культур высокопоставленный гость отметил, что интересуется историей своего края. Он с неподдельным любопытством рассмотрел предметы, представленные на экспозиции, сказал, что знаком с уроженцем нашего города, председателем (муфтием) «Мусульманского религиозного объединения» Абу-Бекиром Юхьяновичем Шабановичем, посоветовал включить в экспозицию «Белорусские евреи» тот факт, что второй президент Израиля родился именно в г. Ивье, а в конце экскурсии резюмировал: «Богатая, интересная ваша история. Отрадно, что вы ее сохраняете. Замечательно, что в последнее время люди стали чаще посещать музеи, выставки».

Сергей Анатольевич оставил запись в Книге почетных гостей.





















Впечатлило председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности и посещение ОАО «ЛидаТехмаш». Он поинтересовался, как работает преддприятие в условиях высокой конкуренции среди производителей сельхозмашин, как решаются вопросы импортозамещения и др.





«IK»