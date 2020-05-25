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Юбилей в стране Детства

25.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Пятьдесят лет прошло с того дня, как впервые распахнулись двери детского сада в агрогородке Субботники, и в его стенах зазвучали детские голоса. Сколько бы ни миновало лет, место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства, становится для нас особенно дорогим и близким.
Многие выпускники детского сада давно стали взрослыми людьми, но и, как 50 лет назад, некоторые из них спешат сюда - уже со своими детьми. Все выпускники добились значительных успехов в общественной жизни, в области здравоохранения, образования, спорта, туризма, сельского хозяйства.

Юбилей в стране Детства

50 лет - для истории всего лишь миг, а для многих поколений выпускников (а их более 500 человек), ветеранов труда и нынешних сотрудников - это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности. Эта замечательная история учреждения и коллектива создавалась инициативными сотрудниками - все они одна большая и дружная семья из нескольких поколений самоотверженно влюбленных в свое дело. Всем пришлось немало поработать, преодолеть множество трудностей, чтобы достичь удивительного успеха.
Многое изменилось за эти годы, но неизменным оставались трепетное, бережное отношение к каждому ребенку, энтузиазм, добросовестность, инициатива и искренняя заинтересованность сотрудников.
Свой след в истории учреждения оставили М.М. Кривец, Л.С. Матвейчик, М.К. Гринюк, В.И. Комса.
За эти годы детский сад прошел длинный путь становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска. В 2007 году проведен капитальный ремонт здания. Значительно улучшилась материально-технической база: появилась компьютерная техника, дошкольные группы оснащены новой мебелью, спортивным инвентарем, дидактическими и развивающими пособиями, игрушками. Приобретено новое надворное игровое и спортивное оборудование.
Сегодня в этом современном учреждении дошкольного образования, на базе которого функционируют две разновозрастные группы, получают образование 24 ребенка в возрасте от 2 до 6 лет.
Деятельность коллектива, которым 24 года руководит Ирина Иосифовна Ракса, продолжая начатое, сохраняя лучшие традиции учреждения образования, ориентирована на разностороннее развитие и социализацию ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и потребностями, сохранение доступности, обеспечение безопасности и повышение качества предоставляемых образовательных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения.
Одним из основных направлений деятельности учреждения является здоровьесбережение воспитанников. Показатели заболеваемости детей за последние годы свидетельствуют о положительной тенденции: заболеваемость детей ниже районного показателя.
С целью обеспечения доступности дошкольного образования на протяжении учебного года функционирует группа кратковременного пребывания по досмотру. Родители имеют возможность оставить ребенка до 3-х лет на 2 часа и решить свои дела.
Налажена система подвоза детей в учреждение с близко расположенных деревень.

По запросам родителей организованы дополнительные образовательные услуги, что позволяет делать педагогический процесс более дифференцированным с учетом склонностей и предпочтений каждого ребенка. Ребята посещают занятия "Хореографии" и "Творческой мастерской".
Созданы условия для оказания специальных образовательных услуг детям с особенностями психофизического развития. Организована работа пункта коррекционно-педагогической помощи для детей с легкими нарушениями речи. Функционирует группа интегрированного обучения и воспитания. Это способствует увеличению словарного запаса детей, помогает исправить недостатки по произношению звуков.

Юбилей в стране Детства

Юбилей в стране Детства

Особое внимание коллектив учреждения образования уделяет созданию благоприятной эмоциональной обстановки, обеспечению психологического комфорта каждому ребенку, созданию предметно-развивающей среды групповых помещений в соответствии с возрастом детей. Помещения оснащены развивающими, дидактическими, сюжетно-ролевыми играми и необходимым оборудованием для организации образовательного процесса.
Образовательный процесс осуществляется педагогами с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Специально организованная деятельность детей строится на основе благожелательного взаимодействия воспитателя с детьми, умения педагога поддержать интерес ребенка к деятельности.
Успех работы учреждения во многом зависит от взаимодействия педагогов с родителями воспитанников. Родители являются активными участниками образовательного процесса: принимают участие в совместных праздниках, выставках, конкурсах, спортландиях, делятся опытом семейного воспитания.
Идут годы, выпускаются дети, меняется все вокруг, а вместе с тем меняется и расцветает детский сад.
Руководитель учреждения образования направляет деятельность коллектива с учетом того, что детский сад держится на трех китах: это трудолюбивые, творческие, любящие детей сотрудники; помощники педагогов - родители, и, конечно же, милые, добрые, умные, веселые, шумные и просто замечательные дети.
Воспитатели дошкольного образования и помощники воспитателя находят дорожку в душу каждого ребенка, повара стараются угодить вкусным и полезным угощением, музыкальный руководитель - раскрыть творческий потенциал, руководитель физического воспитания - укрепить здоровье, учитель-дефектолог - развить речевую активность, и каждый, кто работает в учреждении, вкладывает частичку своей души в свою работу.
Все сотрудники стараются каждый день делать свою работу так, чтобы детские сердца наполнялись радостью и положительными эмоциями, а мамы и папы были спокойны за любимых чад.
Результатом слаженного добросовестного труда являются многочисленные благодарные отзывы родителей, уверенных, что их детишек любят и каждое утро ждут с нетерпением.
Юбилейная дата уйдет в историю, а впереди у замечательного коллектива - новые открытия, достижения, свершения, постоянное повышение педагогического мастерства, участие в жизни агрогородка, района, области, а самое главное - непрерывный процесс воспитания, образования, обучения тех, за кого они в ответе - за юных жителей Субботникского края! А значит, будут по-прежнему познаваться окружающий мир, осваиваться первые уроки доброты, дружбы.
Жизнь продолжается, детство не уходит никуда - оно жило, живет и будет жить в любимом для многих детей детском саду агрогородка Субботники.

Подготовила
П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

 
 
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Пятьдесят лет прошло с того дня, как впервые распахнулись двери детского сада в агрогородке Субботники, и в его стенах зазвучали детские...
 
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