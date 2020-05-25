Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Караником и Александром Косинцем лицензирование медицинской деятельности

Источник материала: Ивьевский край

Как подчеркнул Президент, требование одно - лишней зарегулированности быть не должно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом министра здравоохранения Владимира Караника и своего помощника Александра Косинца, передает корреспондент БЕЛТА.

Минздрав подготовил проект правительственного постановления "О перечне процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность". С главой государства решили согласовать вопрос о необходимости принятия этого документа. Похожий документ уже принимался Совмином в марте 2011 года, однако, по мнению министерства, уже возникла необходимость обновить его положения.





"Вопрос о лицензиях, разрешениях, запрещениях. Он был когда-то очень серьезно поднят не только бизнес-сообществом, но и обычными людьми, особенно теми, кто будет заниматься этими видами деятельности, на которых надо будет лицензия. С тех пор, когда мы сделали много шагов, чтобы убрать лишние разрешительные темы и вопросы, дать большую свободу людям, обществу и бизнес-структурам, я контролирую эти вопросы", - пояснил свое внимание к этой теме Президент.





Разработчики проекта постановления хотят, с одной стороны, чтобы в обновленном документе, были учтены нормы указа №326 "О совершенствовании лицензирования", с другой - решить вопрос с жалобами и судебными разбирательствами из-за качества медицинских услуг, предоставляемых в частных массажных кабинетах и салонах красоты. Для этого, по их мнению, надо обновить лицензионные требования, предъявляемые к СПА-центрам и салонам красоты. Как рассказал Владимир Караник, при разработке проекта постановления исходили из того, что надо развивать рынок медицинских услуг при безусловном сохранении безопасности граждан.

"У меня есть круг людей, которым я могу сказать: посмотрите, что будет Минздрав лицензировать, надо нам это или нет. Я не увидел отторжения по этому проекту постановления, основу которого заложили в Минздраве, но подумал, что не лишним будет еще раз вернуться к этому вопросу и обсудить с вами. Может быть, мы где-то слишком пытаемся зарегулировать те или иные процессы, - предположил Александр Лукашенко. - К примеру, массаж. Надо, чтобы Минздрав лицензировал массажи, требуя от конкретных людей, чтобы они чуть ли не врачами были, или не надо? Может быть, будут какие-то другие вопросы".





По словам главы государства, после сегодняшнего разговора он обсудит еще раз эту тему с другими специалистами. Но, как подчеркнул Президент, требование одно - лишней зарегулированности быть не должно. "Это ни к чему хорошему не приведет: мы будем держать лишних чиновников и это будет злить определенную часть тех работников, которые хотят заниматься массажами или какими-то процедурами, которые не сравнить с хирургическими операциями. Надо ли нам вмешиваться в подобные вещи? Дошло до того, что уже, как меня информируют, приходят санстанции и вместо того, чтобы заниматься пандемией, смотрят: на полу плитка, а ее нельзя, надо, чтобы были обои. Уже до такой дикости доходит, - обозначил проблему Александр Лукашенко. - Я просто хочу вас предупредить, что ведомственности здесь быть не должно".

Александр Лукашенко об эпидситуации: расслабляться нельзя, но обстановка улучшается

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником Президента Александром Косинцем обсудил эпидобстановку в стране.

По словам главы государства, расслабляться пока нельзя, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается. "Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране, - сказал Александр Лукашенко. - Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель - смертность".

"Но ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и Министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться", - заявил белорусский лидер.