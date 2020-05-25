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Смертельная авария в Лиде: женщину-водителя выбросило из салона
Источник материала: ОНТ
В Лиде легковой автомобиль влетел в столб и дерево: женщину-водителя выбросило из салона, она погибла, сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
25 мая рано утром на улице Машерова 33-летняя женщина за рулем Audi ехала в сторону улицы Фурманова. На прямом участке дороги автомобиль вылетел с дороги, столкнулся со столбом и деревом, затем перевернулся.
Женщину выбросило из салона машины. С травмами ее доставили в реанимацию, там она скончалась.
Причины ДТП устанавливаются.
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В Лиде легковой автомобиль влетел в столб и дерево: женщину-водителя выбросило из салона, она погибла, сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. 25...
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