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Смертельная авария в Лиде: женщину-водителя выбросило из салона

25.05.2020 15:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смертельная авария в Лиде: женщину-водителя выбросило из салона

В Лиде легковой автомобиль влетел в столб и дерево: женщину-водителя выбросило из салона, она погибла, сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

25 мая рано утром на улице Машерова 33-летняя женщина за рулем Audi ехала в сторону улицы Фурманова. На прямом участке дороги автомобиль вылетел с дороги, столкнулся со столбом и деревом, затем перевернулся.

Женщину выбросило из салона машины. С травмами ее доставили в реанимацию, там она скончалась.

Причины ДТП устанавливаются.

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В Лиде легковой автомобиль влетел в столб и дерево: женщину-водителя выбросило из салона, она погибла, сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. 25...
 
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