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Лукашенко хочет сформировать новый состав правительства до выборов президента
25.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о намерении сформировать новый состав правительства до президентских выборов, передает агентство
По его словам, это принципиальный вопрос, «чтобы люди видели, с кем мы будем работать». Лукашенко пояснил, что такой прием используется для повышения доверия избирателей.
Лукашенко добавил, что инициативная группа за выдвижение его в кандидаты в президенты на предстоящих выборах собрала уже почти 200 тыс. подписей.
«На сегодняшний день, меня информируют, в принципе мы подписей собрали достаточное количество – под 200 тысяч. Но останавливаться не надо», – указал белорусский лидер
Вместе с тем ставить подпись или нет – это право каждого человека и недопустимо какое-либо давление на людей, добавил Лукашенко. «Ни в коем случае, ибо это будет во вред. Но человек скажет и о проблемах, и прочее. Это надо проанализировать», – подчеркнул глава государства.
При этом Лукашенко подчеркнул, что не имеет претензий к ныне действующему правительству. «Но, понятно, жизнь идет, и перемены эти должны быть», – сказал Лукашенко. Он поручил гнлаве администрации Игорю Сергеенко определить фамилии министров, которые должны остаться в новом кабинете.
Напомним,
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