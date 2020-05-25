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Лукашенко хочет сформировать новый состав правительства до выборов президента

25.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о намерении сформировать новый состав правительства до президентских выборов, передает агентство БЕЛТА.

«Нам надо подготовить новый состав правительства и решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов», – сказал глава государства в понедельник на совещании, обращаясь к председателю Совета республики Наталье Кочановой.

По его словам, это принципиальный вопрос, «чтобы люди видели, с кем мы будем работать». Лукашенко пояснил, что такой прием используется для повышения доверия избирателей.

«А то, что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали, а ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь», – добавил президент.

Лукашенко добавил, что инициативная группа за выдвижение его в кандидаты в президенты на предстоящих выборах собрала уже почти 200 тыс. подписей.

«На сегодняшний день, меня информируют, в принципе мы подписей собрали достаточное количество – под 200 тысяч. Но останавливаться не надо», – указал белорусский лидер

Вместе с тем ставить подпись или нет – это право каждого человека и недопустимо какое-либо давление на людей, добавил Лукашенко. «Ни в коем случае, ибо это будет во вред. Но человек скажет и о проблемах, и прочее. Это надо проанализировать», – подчеркнул глава государства.

При этом Лукашенко подчеркнул, что не имеет претензий к ныне действующему правительству. «Но, понятно, жизнь идет, и перемены эти должны быть», – сказал Лукашенко. Он поручил гнлаве администрации Игорю Сергеенко определить фамилии министров, которые должны остаться в новом кабинете.

«Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Сейчас надо просто экзамен сдавать. Если все сдадут – ради бога. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться», – заключил глава республики.

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал 15 инициативных групп, собирать подписи по выдвижению кандидатов в президенты они будут по 19 июня.



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Об этом глава республики сообщил в понедельник на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.
 
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