Источник материала: Кобринский вестник





За четыре месяца этого года в области произошло 58 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, что на три ДТП больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате погибли 11 человек, 48 – получили травмы различной степени тяжести. Виновниками 18 дорожных аварий были сами пешеходы. Эти ДТП унесли жизни шестерых человек, еще 13 людям понадобилась медицинская помощь. Стоит отметить, что четыре дорожные аварии произошли в результате пересечения пешеходами проезжей части в неположенном месте, а семь пешеходов находились в нетрезвом состоянии.

Наверное, недопонимание между водителями и пешеходами будет существовать еще долго. Кажется, все просто: соблюдай правила дорожного движения, будь внимательным, осторожным и не забывай об уважении к другим людям. Вряд ли найдется человек, не знакомый с ПДД. Водители перед тем, как сесть за руль, учатся в автошколе, среди пешеходов также нет безграмотных людей – с малых лет родители, сотрудники ГАИ объясняют нам, как и где можно переходить дорогу. Получается, что все взрослые всё прекрасно знают, остается лишь своим безукоризненным примером воспитывать новых участников дорожного движения.

Однако всегда ли этот пример действительно правильный? Глядя на статистику, создается впечатление, что многие из нас сознательно игнорируют правила дорожного движения. Возможно, причина в самой человеческой натуре, которая не желает подчиняться правилам, а поступает наоборот, забывая, что дорога – не место для самовыражения, и правила дорожного движения существуют не ради забавы.

Когда-то актер Джеки Мабли произнес: «Не смотри на светофоры – смотри на машины. Еще ни один пешеход не попал под светофор». Даже если горит зеленый, следует обязательно посмотреть по сторонам, чтобы убедиться в безопасности перехода. Можно успокаивать себя мыслью, что водитель должен пропустить, но ведь самое дорогое, что есть у человека – это здоровье и жизнь. Зачем рисковать ими понапрасну? Однако пешеходы продолжают рисковать, испытывать судьбу, перебегая дорогу в неположенном месте, нередко держа за руку ребенка или резко появляясь на проезжей части из-за деревьев или припаркованного транспорта. Стоят ли сэкономленные секунды того, чтобы подвергать свою жизнь смертельной опасности? Ведь на нас смотрят дети, и поступать они будут так же, как мы. Инспекторы ГАИ неоднократно повторяют на выступлениях в учреждениях образования перед школьниками правила безопасного перехода, но они все равно будут вести себя на дороге так, как их родители. Потому что мамы и папы – авторитет.

Именно поэтому так важно, чтобы взрослые сами были дисциплинированными, напоминали детям о безопасности, о недопустимости игр вблизи проезжей части, а, подходя к пешеходным переходам, крепко держали их за руку. Будьте для своих детей хорошим примером – возможно, когда-нибудь это спасёт их от беды.

Александр ВАКУЛЬЧІК, вриод начальника ОГАИ Кобринского РОВД, майор милиции.