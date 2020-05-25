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В канун праздника труда на Брестчине открылась обновленная областная Доска почёта

25.05.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В канун праздника труда на Брестчине открылась обновленная областная Доска почёта

На нее занесены  победители  соревнования, достигшие в 2019 году наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей  прогноза социально-экономического развития. В числе лидеров – передовое хозяйство Кобринщины  ОАО «Агро- Кобринское», занявшее третье место среди организаций агропромышленного комплекса.

– Качественная продукция, высокие показатели, образцовый порядок и грамотный подход к делу каждого звена – вот неизменные слагаемые успеха хозяйства,  – считает директор Сергей Селивестров.

За прошлую уборочную страду с полей «Агро-Кобринского» было собрано более 4 тыс. т зерна.  Урожайность зерновых и зернобобовых культур была рекордно высокой  –  71,1 центнер с гектара.  Порадовали аграриев своей урожайностью рапс, кукуруза  и овощи – капуста, морковь, свёкла, которые в хозяйстве выращивают в открытом грунте.  В этом году под зерновые  отдано 570 га из 2370 га всех земель, площади под кукурузу увеличили на 50 га. На «царицу полей» в «Агро-Кобринском»  свои виды.     «Главное, чтоб погода не подвела!» – говорят аграрии.

Удачно прошла в 2019 году кормозаготовительная кампания. Было заготовлено свыше 35 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота. Этого с лихвой хватило на весь стойловый период, излишки по хорошей цене были проданы соседним хозяйствам.

Прочная кормовая база стала основой для роста  производства в животноводстве. Валовое производство молока составило 5706 т,  или  7917 л на 1 фуражную корову, что также позволило хозяйству занять одну из лидирующих позиций в районе.

Прибавка прослеживалась и в мясных показателях. Среднесуточный привес крупного рогатого скота составил 621 г, что почти на 100 г превысило показатели предыдущего отчётного периода.

Хозяйство получило около 2 млн рублей чистой прибыли, рентабельность продаж составила 22,2%.

Грамотное использование полученных средств позволяет своевременно обновлять материально-техническую базу. Сегодня машинно-тракторный парк хозяйства располагает рядом новых современных транспортных средств, среди которых активно задействованный на севе кукурузы энергонасыщенный трактор,   разбрасыватель минеральных удобрений, 30-тонный МАЗ, микроавтобус для подвоза рабочих.

– За эффективным развитием аграрного дела стоят наши механизаторы, водители, животноводы, доярки, полеводы, главные специалисты и др. Успехи хозяйства – результат их ежедневного нелегкого труда, – считает директор ОАО «Агро-Кобринское» Сергей Селивестров.

Новый сезон ставит перед  аграриями новые задачи – не только удержать достигнутые показатели, но и превзойти их. Добиться этого вполне под силу дружному коллективу, который  болеет душой за общее дело.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

На фото автора:  главный агроном Иван Гусак и тракторист Михаил Заяц обсуждают ход посевной кампании.

 
 
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В канун праздника труда на Брестчине открылась обновленная областная Доска почёта
 
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