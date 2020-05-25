Житель Кобринского района обвиняется в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Источник материала: Кобринский вестник

Кобринским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя района в хранении наркотических веществ и предоставлении помещения для их употребления.





В ходе следствия установлено, что 32-летний мужчина в период с декабря 2017 года по март 2020 года неоднократно предоставлял двум своим знакомым помещение гаража для употребления наркотических средств, а также сделанные им устройства для курения. Кроме того, сельчанин вместе с ними употреблял в этом гараже наркотик.

Противоправные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками милиции, которые в ходе обыска в указанном гараже обнаружили и изъяли более 167 грамм марихуаны.

Следователями допрошены обвиняемый и свидетели, проведены проверки показаний на месте, назначены необходимые экспертизы, заключения которых проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.332 (предоставление помещений для потребления наркотических средств), ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение и хранение наркотических веществ) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что изъятую марихуану хранил для личного употребления.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Напоминаем, что в соответствии с ч.1 ст.332 УК Республики Беларусь предоставление помещений для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет