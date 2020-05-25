ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Житель Кобринского района обвиняется в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

25.05.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

Кобринским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя района в хранении наркотических веществ и предоставлении помещения для их употребления.

Житель Кобринского района обвиняется в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

В ходе следствия установлено, что 32-летний мужчина в период с декабря 2017 года по март 2020 года неоднократно предоставлял двум своим знакомым помещение гаража для употребления наркотических средств, а также сделанные им устройства для курения. Кроме того, сельчанин вместе с ними употреблял в этом гараже наркотик.

Противоправные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками милиции, которые в ходе обыска в указанном гараже обнаружили и изъяли более 167 грамм марихуаны.

Следователями допрошены обвиняемый и свидетели, проведены проверки показаний на месте, назначены необходимые экспертизы, заключения которых проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.332 (предоставление помещений для потребления наркотических средств), ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение и хранение наркотических веществ) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что изъятую марихуану хранил для личного употребления.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Напоминаем, что в соответствии с ч.1 ст.332 УК Республики Беларусь предоставление помещений для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Кобринского района обвиняется в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
 
Новости дня
Новости разные
 
Нина Михальченко десять лет возглавляет ветеранскую организацию аг.Осинторф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика