Накануне Дня Победы глава района посетил ветеранов войны

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





В череде предпраздничных поздравлений с 75-летием Победы председатель райисполкома Сергей Гвоздь навестил ветеранов Великой Отечественной войны Николая Киселюка, Александру Григорьеву и Ольгу Тихиню.

—Спасибо за подвиг! Спасибо за то, что вы у нас есть! – с такими словами обратился глава района к Николаю Яковлевичу Киселюку.

Сергей Гвоздь прав: то, что ветераны все еще в строю, а мы по-прежнему имеем возможность в их лице напрямую поблагодарить поколение победителей, отстоявшее мир и свободу родной Беларуси, дорогого стоит! Да, сегодня все они уже в преклонном возрасте. Николаю Яковлевичу – 97, Александре Ивановне в марте исполнилось 99, а Ольге Кононовне – 92 года. К тому же, требование соблюдать все меры предосторожности при посещении ветеранов. Как сказал один из них, на войне не так страшно было, потому что обстрелы и бомбежки были временными, и от них можно было спрятаться в укрытие, а теперь люди вынуждены прятаться от невидимого врага.

Глава района Сергей Гвоздь от всего сердца поздравил ветеранов войны с праздником Великой Победы, вручил юбилейные медали «75 год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў», а также праздничные подарки. В свою очередь ветераны поблагодарили Сергея Александровича за заботу и внимание, которую проявляет местная власть и лично председатель райисполкома о них. В частности, ветераны вспомнили телефонный разговор с главой района (накануне председатель райисполкома Сергей Гвоздь обзвонил ветеранов районы, поздравил с предстоящим праздником, поинтересовался состоянием здоровья и нуждами каждого).

Вместе с председателем райисполкома ветеранов поздравили военный комиссар района Павел Ловеров и председатель районной ветеранской организации Николай Буценко.

Со своей стороны в рамках акции «Солдаты Победы» работники культуры поздравили ветеранов исполнением песен военной поры. А завершалось посещение везде одинаково – совместным исполнением всенародно любимой песни «День Победы».

Александр Веко.