Хозяйства Быховского района приступили к заготовке кормов

Источник материала: Маяк Преднепровья

Несмотря на прохладный и дождливый май, хозяйства района уже приступили к заготовке кормов. Управившись в срок с посевными работами, первыми косьбу трав начали труженики ОАО «Новобыховский». Здесь достаточно подросли озимая сурепица и перспективная зеленоукосная рожь и сейчас находятся в оптимальной фазе для заготовки на корм для общественного поголовья.





Всего таких зеленых и сочных кормов в хозяйстве посеяно 223 гектара. Сейчас ведется косовица в урочище за деревней Лазаревичи. Именно там сконцентрированы все силы и необходимая сельскохозяйственная техника. С 7 утра до позднего вечера кипит работа в поле. Скошенные и провяленные травы скручивают в рулоны и обматывают в стретч-пленку.

— Такой способ заготовки давно зарекомендовал себя с положительной стороны, — говорит директор хозяйства Сергей Кравцов. — Этот питательный корм крупный рогатый скот отлично поедает и хорошо усваивает в зимне-стойловый период. Поэтому каждый год стремимся как можно больше заготовить зеленых кормов в стретч-пленку, — отметил руководитель.

ОАО «Новобыховский» не имеет своего обмотчика рулонов, тем не менее, каждый год находит возможность его использования, заимствуя в других сельскохозяйственных предприятиях. Благо, что хозяйства района всегда приходят друг другу на выручку. На этот раз подставило плечо ОАО «Воронино». А ОАО «Новобыховский» несколько ранее помог этому хозяйству управиться в срок с посевом кукурузы. Такая взаимопомощь выгодна обоим хозяйствам.

Последний клин желто-зеленых полос завершает косить механизатор Анатолий Козлов на тракторе «Беларус»-82 в агрегате с роторной косилкой КДН-210. Чтобы работа спорилась быстрее, на помощь приехал старший брат Михаил. Механизатор уже находится на пенсии, но, не задумываясь, согласился помочь родному хозяйству. Его мощный «Броненосец Потемкин», так шутя называют механизаторы высокопроизводительную технику УЭС-2-250 в агрегате с косилкой КПР-9, сразу захватывает 9-тиметровую ширину. Михаил Анатольевич на такой технике с легкостью может «выдавать» около 40 гектаров в день скошенных трав.

Для того, чтобы скошенная зеленая масса провялилась, нужно буквально пару дней. Затем механизатор Александр Брыльков сгребает провяленную массу в валок. Следом механизатор Александр Шинкоренко на своей технике прессует зеленую массу. Погрузкой и перевозкой рулонов с поля на ферму занимается механизатор Александр Шаповалов. Вот такая слаженная работа идет на зеленом конвейере.

Сам процесс обмотки рулонов в стретч-пленку происходит на территории МТФ «Лазаревичи». Как рассказывает бригадир Людмила Козлова, в прошлом году для КРС здесь было заготовлено 130 рулонов в стретч-пленке. В этом году животноводы надеются, что таких ценных кормов будет еще больше, что, безусловно, скажется положительно на получении валовых надоев молока.

— На заготовке грубых кормов важно не упустить сроки, — комментирует процесс зеленой страды главный агроном хозяйства Василий Тиковенко. — Если колос пойдет выше, то станет более грубым, такой укос трав уже будем укладывать в траншеи. Для этих целей подрастает озимая рожь в смеси с озимой викой. Всего в хозяйстве с этих площадей планируется заложить в траншеи около 1 тысячи тонн качественного сенажа.

Уже сейчас идет тщательная подготовка сенажных траншей. Изначально очистили подъездные пути. Затем приступят к побелке траншей известковым раствором, после чего начнется закладка и трамбовка сенажа. Весьма важно полностью исключить доступ воздуха. Для укрытия сенажной массы будут использовать пленку, резиновые покрышки, мешки с песком. Только строго соблюдая технологию, можно добиться высокого качества кормов.

…Внезапно небо покрылось тучами, заморосил мелкий дождь. Казалось, сама небесная канцелярия беспокоится о сельских тружениках, которым как раз нужен небольшой отдых и перерыв на обед. Горячий обед сельчанам доставили прямо в поле. Хорошо подкрепившись и набравшись сил, механизаторы снова дружно взялись за дело.













Наталья ЛЕВАЧКОВА.