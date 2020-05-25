Источник материала: Маяк Преднепровья

5 мая 2020 года стартовал 2-й этап конкурса инициатив «Местные инициативы для микрорегионов развития». Основная цель конкурса – поддержка мероприятий, направленных на развитие микрорегионов и улучшающих занятость и самозанятость населения, проживающего на его территории.

Основными задачами конкурса являются:

повышение компетенций сообщества для применения подходов территориально-ориентированного развития на местном уровне исходя из потребностей и потенциала территорий; поддержка мероприятий, направленных на содействие занятости и самозанятости населения.

В данном конкурсе могут участвовать микрорегионы, прошедшие отбор в 1-м этапе конкурса.

По итогам проведения конкурса будут определены инициативы-победители, которые будут реализованы за счет финансовых средств, предоставляемых Европейским Союзом из бюджета проекта в рамках международной технической помощи.

Приём конкурсных заявок осуществляется в период по 5 июня 2020 года (включительно).

Более подробную информацию можно найти на сайте Быховского районного исполнительного комитета.

Ждём ваших заявок!

Конкурс проходит в рамках проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области», NEAR-TS/2017/391-411, финансируемого Европейским союзом и реализуемого Быховским, Кличевским, Краснопольским, Славгородским, Чериковским районными исполнительными комитетами и Международным фондом развития сельских территорий. Проект зарегистрирован в базе данных программ и проектов международной технической помощи Министерства экономики Республики Беларусь от 7 декабря 2018 года, №2/18//000948.

Роман Мельников,

местный помощник проекта по Быховскому району,

директор Фонд развития территорий Быховского района