5 мая 2020 года стартовал 2-й этап конкурса инициатив «Местные инициативы для микрорегионов развития». Основная цель конкурса – поддержка мероприятий, направленных на развитие микрорегионов и улучшающих занятость и самозанятость населения, проживающего на его территории.
Основными задачами конкурса являются:
- повышение компетенций сообщества для применения подходов территориально-ориентированного развития на местном уровне исходя из потребностей и потенциала территорий;
- поддержка мероприятий, направленных на содействие занятости и самозанятости населения.
В данном конкурсе могут участвовать микрорегионы, прошедшие отбор в 1-м этапе конкурса.
По итогам проведения конкурса будут определены инициативы-победители, которые будут реализованы за счет финансовых средств, предоставляемых Европейским Союзом из бюджета проекта в рамках международной технической помощи.
Приём конкурсных заявок осуществляется в период по 5 июня 2020 года (включительно).
Более подробную информацию можно найти на сайте Быховского районного исполнительного комитета.
Ждём ваших заявок!
Конкурс проходит в рамках проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области», NEAR-TS/2017/391-411, финансируемого Европейским союзом и реализуемого Быховским, Кличевским, Краснопольским, Славгородским, Чериковским районными исполнительными комитетами и Международным фондом развития сельских территорий. Проект зарегистрирован в базе данных программ и проектов международной технической помощи Министерства экономики Республики
Роман Мельников,
местный помощник проекта по Быховскому району,
директор Фонд развития территорий Быховского района