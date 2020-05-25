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Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила 1193,8 рубля
Источник материала: Myfin
Для сравнения: в марте 2020 года этот показатель составил 1213,6 рубля.
Традиционно выше
всего средняя
Больше всего в апреле получали работники сферы информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания - 4965,3 рубля, вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования - 3215,7 рубля, воздушного транспорта - 2596,6 рубля.
Меньше всего средняя зарплата была в парикмахерских и салонах красоты - 517,7 рубля, в сфере творческой деятельности и развлечений - 664,6 рубля, в библиотеках, архивах, музеях и прочих учреждениях в области культуры - 674,2 рубля, сфере социальных услуг - 691,2 рубля.
Источник: Myfin.by
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2020 года составила 1193,8 рубля. Об этом сообщили в Белстате.
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