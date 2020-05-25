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Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила 1193,8 рубля

25.05.2020 17:58 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Для сравнения: в марте 2020 года этот показатель составил 1213,6 рубля.

Традиционно выше всего средняя зарплата у минчан - в апреле она достигла 1720,4 рубля (к апрелю 2019 года больше на 4,4%). В Минской области средняя заработная плата составила 1159,8 рубля, Гомельской - 1051,5 рубля, Витебской - 1027,7 рубля, Гродненской - 1020,6 рубля, Брестской - 1009 рублей, Могилевской - 968 рублей.

Больше всего в апреле получали работники сферы информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания - 4965,3 рубля, вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования - 3215,7 рубля, воздушного транспорта - 2596,6 рубля.

Меньше всего средняя зарплата была в парикмахерских и салонах красоты - 517,7 рубля, в сфере творческой деятельности и развлечений - 664,6 рубля, в библиотеках, архивах, музеях и прочих учреждениях в области культуры - 674,2 рубля, сфере социальных услуг - 691,2 рубля.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2020 года составила 1193,8 рубля. Об этом сообщили в Белстате.
 
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