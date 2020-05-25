|
Первая в Беларуси плантация фундука появилась под Молодечно. Как здесь выращивают орехи?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Молодечно в промышленных масштабах будут выращивать фундук, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Первые в стране ореховые плантации расположились рядом с деревней Вязовец. Пока растения молодые и о большом урожае говорить рано, но местные агрономы уверены: продукт будет востребован на рынке. В том числе производство решит вопрос импортозамещения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Под Молодечно в промышленных масштабах будут выращивать фундук, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Первые в стране ореховые плантации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)