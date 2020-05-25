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Первая в Беларуси плантация фундука появилась под Молодечно. Как здесь выращивают орехи?

25.05.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Молодечно в промышленных масштабах будут выращивать фундук, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первая в Беларуси плантация фундука появилась под Молодечно. Как здесь выращивают орехи?

Первая в Беларуси плантация фундука появилась под Молодечно. Как здесь выращивают орехи?

Первые в стране ореховые плантации расположились рядом с деревней Вязовец. Пока растения молодые и о большом урожае говорить рано, но местные агрономы уверены: продукт будет востребован на рынке. В том числе производство решит вопрос импортозамещения.

Первая в Беларуси плантация фундука появилась под Молодечно. Как здесь выращивают орехи?

Почему начали выращивать именно фундук и подходит ли белорусский климат для культуры – в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

Люди в материале: Екатерина Чичерова

 
 
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Новости Беларуси. Под Молодечно в промышленных масштабах будут выращивать фундук, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Первые в стране ореховые плантации...
 
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