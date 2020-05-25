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Груз от крупной компании страны передали в Минскую областную больницу

25.05.2020 17:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Груз от крупной компании страны передали в Минскую областную больницу

Безвозмездно и с пометкой «Спасибо за работу». Сегодня груз от крупной компании страны передали в Минскую областную больницу.


В списке – уже стандартный набор средств индивидуальной защиты для медперсонала: 30 тысяч масок и очки. Плюс сотня инфракрасных термометров. И это только на одно медучреждение. Груз закупили в Китае напрямую у поставщиков.

Александр Центер, собственник группы компаний: «Какое-то время назад мы позвонили медикам и сказали, что хотели бы помочь. Они настолько скромные люди, что мы даже увеличили на 10 то, что они просили». 

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы: «Мы рады любой помощи. К нам обращаются люди и компании, физические лица. За последнее время наша больница получила финансовых средств в объеме порядка 65,5 тысяч рублей от 10 различных организаций». 

Всего же компания закупила в Китае больше сотни тысяч масок, очков и термометров. Партии еще распределят между Минской районной больницей и Научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии. 

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Безвозмездно и с пометкой «Спасибо за работу». Сегодня груз от крупной компании страны передали в Минскую областную больницу. В списке – уже стандартный набор...
 
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