Источник материала: ОНТ

Безвозмездно и с пометкой «Спасибо за работу». Сегодня груз от крупной компании страны передали в Минскую областную больницу.





В списке – уже стандартный набор средств индивидуальной защиты для медперсонала: 30 тысяч масок и очки. Плюс сотня инфракрасных термометров. И это только на одно медучреждение. Груз закупили в Китае напрямую у поставщиков.

Александр Центер, собственник группы компаний: «Какое-то время назад мы позвонили медикам и сказали, что хотели бы помочь. Они настолько скромные люди, что мы даже увеличили на 10 то, что они просили».

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы: «Мы рады любой помощи. К нам обращаются люди и компании, физические лица. За последнее время наша больница получила финансовых средств в объеме порядка 65,5 тысяч рублей от 10 различных организаций».

Всего же компания закупила в Китае больше сотни тысяч масок, очков и термометров. Партии еще распределят между Минской районной больницей и Научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии.

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