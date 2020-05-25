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Груз от крупной компании страны передали в Минскую областную больницу
Источник материала: ОНТ
Безвозмездно и с пометкой «Спасибо за работу». Сегодня груз от крупной компании страны передали в Минскую областную больницу.
В списке – уже стандартный набор средств индивидуальной защиты для медперсонала: 30 тысяч масок и очки. Плюс сотня инфракрасных термометров. И это только на одно медучреждение. Груз закупили в Китае напрямую у поставщиков.
Всего же компания закупила в Китае больше сотни тысяч масок, очков и термометров. Партии еще распределят между Минской районной больницей и Научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии.
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Безвозмездно и с пометкой «Спасибо за работу». Сегодня груз от крупной компании страны передали в Минскую областную больницу. В списке – уже стандартный набор...
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