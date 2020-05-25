ЦТ-2020: онлайн-подача и правила оформления. Что нужно успеть до 1 июня. Проверьте, все ли вы сделали

Источник материала: Вороновская газета





В этом году ожидается, что ЦТ в Гродненской области будут сдавать около 6 тысяч человек.

Зарегистрироваться и получить пропуск можно до 1 июня включительно. Об особенностях организации ЦТ рассказала начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации молодежи факультета довузовской подготовки ГрГУ имени Янки Купалы Аксана Валюк.

– Чем отличается в этом году процедура участия в ЦТ? Главное – способом регистрации. Заявление можно выслать по электронной почте в пункт регистрации. Конечно, такой формат удобен для самих участников: это значительно сокращает время пребывания абитуриентов в пункте регистрации и позволяет избегать массового скопления людей.

ЦТ или пункт проведения тестирования, участник должен лично обратиться в пункт регистрации и написать заявления – так мы сможем поменять сведения в программе. В то же время есть моменты, на которые хотелось бы обратить внимание. Во-первых, мы не видим абитуриентов, которые высылают нам заявление и не общаемся с ними. Именно во время такого общения мы могли подсказать, как заполнить форму заявления, как оплатить, до какого времени необходимо забрать заявления. В электронном виде заявление на участие в ЦТ можно выслать только один раз. Далее, если необходимо что-то изменить, например, предметили пункт проведения тестирования, участник должен лично обратиться в пункт регистрации и написать заявления – так мы сможем поменять сведения в программе.

Также сегодня абитуриентам важно понимать, что только после оплаты лицевого счета на участие в ЦТ они будут зарегистрированы. Заявление – это основание для внесения информации об абитуриенте в базу данных. После 1 июня программа автоматически удалит всех, кто не оплатил участие в ЦТ.





На это очень важно обратить внимание сейчас, так как мы видим, что около 800 тестов еще не оплачены. Почему? Сказать сложно. Возможно, заявление присылал кто-то из родителей и не до конца изучил инструкцию о регистрации либо не обратил внимание, что в ответ на письмо с заявлением мы высылаем номер лицевого счета для оплаты и информацию о последующих шагах для участия в ЦТ.

Еще одна причина, как мне видится, может быть в том, что многие ждали изменения сроков ЦТ, предположив, что придется менять уже полученный пропуск. Хочется обратить внимание абитуриентов, что все пропуска, выданные до изменения сроков ЦТ, действительны. Главное – соотнести старые и новые даты проведения тестирования по своему предмету.

На сегодняшний день у нас еще порядка тысячи пропусков в области абитуриенты не забрали. Это также нужно сделать в ближайшие дни.

В любом случае – еще есть возможность зарегистрироваться правильно. Итак, 1 июня – последний день, чтобы подать заявление, оплатить участие и получить пропуск в пункте регистрации.

резервный день не только в Нововведение этого года – возможность написать ЦТ вне только в Минске , но и в учреждениях-координаторах, в том числе в Гродно , на базе ГрГУ имени Янки Купалы. Как и в предыдущие годы, пройти ЦТ в резервный день могут абитуриенты, не присутствовавшие в основные дни по уважительной причине, подкрепленной документально. Например, справкой о болезни, командировочным удостоверением. В качестве резервных дней определены 19 и 21 июля для русского и белорусского языков, а также 19 и 23 июля – для всех остальных предметов. Зарегистрироваться для сдачи ЦТ в резервные дни можно с 12 по 17 июля по адресу в Гродно: ул. Октябрьская, 5. Также в этом году для написания ЦТ по математике и русскому языку предусмотрены два дня. Что касается рассадки участников, все будут сидеть за партой по одному, 10–15 человек в аудитории. В аудиториях, которые способны вместить до 200 человек – не более 50. При проведении ЦТ будут выполнены все рекомендации Министерства здравоохранения для максимального сохранения здоровья участников и членов комиссии. ЦТ – это всегда волнение, ответственность. Чтобы как можно спокойнее прошел сам день тестирования, ежегодно мы обращаем внимание абитуриентов, чтобы они заранее ознакомились, в какой день они пишут ЦТ по тому или иному предмету, по какому адресу находится корпус. По возможности – просмотрели маршрут, уточнили, сколько времени он занимает. Тестирование начинается в 11 часов, однако в пункт проведения лучше прийти заранее, примерно за час, чтобы без спешки и лишних волнений сдать вещи в гардероб, найти нужную аудиторию. Помните, что с собой нужно и можно иметь только ручку, паспорт и пропуск, на тестирование по химии и физике – калькулятор. Чем ответственнее вы отнесетесь к тестированию до дня его сдачи, тем увереннее будете чувствовать себя в аудитории.

По всем вопросам регистрации и участия в ЦТ можно обращаться на «горячую» телефонную линию: в Гродно: 8 (0152) 73 01 01, в Лиде: 8 (0154) 52 58 63 и в Волковыске: 8 (01512) 6 77 25.

Татьяна МОСТОВСКАЯ