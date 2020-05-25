Источник материала: ОНТ

В 27 туре чемпионата Германии по футболу «Лейпциг» разгромил «Майнц» со счетом 5:0.

Главный герой встречи – Тимо Вернер. В его активе три забитых мяча. «Лейпциг» вышел на третье место турнирной таблицы. «Кёльн» сыграл вничью с дюссельдорфской «Фортуной» – 2:2. «Шальке-04» дома уступил «Аугсбургу» – 0:3.

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