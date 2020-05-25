В Минске погиб 6-летний мальчик: отчим подозревается в его избиении

Источник материала: ОНТ

Сообщение о смерти мальчика поступило в милицию днем 22 мая. По подозрению в избиении ребенка задержан его отчим, сообщили в Следственном комитете.

38-летняя мать мальчика вернулась из магазина и увидела в комнате лежащего на кровати без сознания сына с телесными повреждениями. Брат и сестра ребенка пытались его поднять. Женщина обратилась за помощью к медикам. Они провели реанимационные мероприятия и констатировали смерть мальчика. Пока матери не было дома, с детьми находился отчим. Он задержан по подозрению в совершении преступления.

Установлено, что 32-летний супруг женщины время от времени избивал ребенка. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть). Иностранный гражданин заключен под стражу.

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