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Торг здесь неуместен? Виктору Бабарико предложили пост премьера, если снимется с выборов
Источник материала: Партизан
Виктору Бабарико предлагали пост премьер-министра, если он снимется с президентских выборов. Об этом претендент на президентский пост рассказал во время встречи со своей инициативной группой 25 мая.
Виктор Бабарико на встрече со своей инициативной группой / Кадр из видео
Виктору Бабарико предлагали пост премьер-министра, если он снимется с президентских выборов. Об этом претендент на президентский пост рассказал во время встречи со своей инициативной группой 25 мая.
Правда, Бабарико не уточнил, кто и когда делал ему такое предложение.
Экс-глава "Белгазпромбанка" выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Его инициативную группу составляют более 8000 человек — это вторая по численности группа после Александра Лукашенко.
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Виктору Бабарико предлагали пост премьер-министра, если он снимется с президентских выборов. Об этом претендент на президентский пост рассказал во время встречи...
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