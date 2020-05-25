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Торг здесь неуместен? Виктору Бабарико предложили пост премьера, если снимется с выборов

25.05.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктору Бабарико предлагали пост премьер-министра, если он снимется с президентских выборов. Об этом претендент на президентский пост рассказал во время встречи со своей инициативной группой 25 мая.


Виктор Бабарико на встрече со своей инициативной группой / Кадр из видео

Виктору Бабарико предлагали пост премьер-министра, если он снимется с президентских выборов. Об этом претендент на президентский пост рассказал во время встречи со своей инициативной группой 25 мая. 

Правда, Бабарико не уточнил, кто и когда делал ему такое предложение. 

Экс-глава "Белгазпромбанка" выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Его инициативную группу составляют более 8000 человек — это вторая по численности группа после Александра Лукашенко.
 
 
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Виктору Бабарико предлагали пост премьер-министра, если он снимется с президентских выборов. Об этом претендент на президентский пост рассказал во время встречи...
 
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