Торг здесь неуместен? Виктору Бабарико предложили пост премьера, если снимется с выборов





Виктор Бабарико на встрече со своей инициативной группой / Кадр из видео





Виктору Бабарико предлагали пост премьер-министра, если он снимется с президентских выборов. Об этом претендент на президентский пост рассказал во время встречи со своей инициативной группой 25 мая.





Правда, Бабарико не уточнил, кто и когда делал ему такое предложение.





Экс-глава "Белгазпромбанка" выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Его инициативную группу составляют более 8000 человек — это вторая по численности группа после Александра Лукашенко.



