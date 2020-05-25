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Взял вброд. Чем на самом деле занимался в камышах житель Браславщины?

25.05.2020 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взял вброд. Чем на самом деле занимался в камышах житель Браславщины?

44-летний местный житель решил в прямом смысле обойти запрет рыбачить в период нереста с лодки. Одел повыше сапоги и пошёл гулять по камышам и отмелям озера Неспишь. 

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Теги: Новости
 
 
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44-летний местный житель решил в прямом смысле обойти запрет рыбачить в период нереста с лодки. Одел повыше сапоги и пошёл гулять по камышам и отмелям озера...
 
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