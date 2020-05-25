Взял вброд. Чем на самом деле занимался в камышах житель Браславщины?

Источник материала: ОНТ

44-летний местный житель решил в прямом смысле обойти запрет рыбачить в период нереста с лодки. Одел повыше сапоги и пошёл гулять по камышам и отмелям озера Неспишь.

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