|
Взял вброд. Чем на самом деле занимался в камышах житель Браславщины?
Источник материала: ОНТ
44-летний местный житель решил в прямом смысле обойти запрет рыбачить в период нереста с лодки. Одел повыше сапоги и пошёл гулять по камышам и отмелям озера Неспишь.
Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
Обсудить новость в VK •
Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
44-летний местный житель решил в прямом смысле обойти запрет рыбачить в период нереста с лодки. Одел повыше сапоги и пошёл гулять по камышам и отмелям озера...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)