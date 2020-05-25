Хозяева «однушки» в хрущевке поменяли местами кухню и жилую комнату и сделали окно в санузле

Источник материала: Tut.by

Минчане переделали однокомнатную квартиру в хрущевке в современную студию. Ради этого они перенесли кухню в жилую проходную комнату, рассчитывая в освободившейся комнате обустроить пусть и небольшую, но изолированную спальню. Кроме этого, в санузле одну из стен сделали частично стеклянной и установили джакузи. Как это все выглядит в реальности — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Необычная квартира расположена в хрущевке на улице Берута. Дом 1964 года постройки, проект серии 1−464. Квартиры этой серии имели кухни по 5,8 квадратного метра, совмещенные санузлы и потолки 2,5 квадратных метров.



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Площадь жилой комнаты в однокомнатных квартирах — 19 квадратных метров. Одно из существенных неудобств было в том, что комната не была полностью изолированной. И если раньше этому не придавали значения и радовались собственной отельной квартире, то теперь, на волне моды объединенных кухонь с гостиными, многие решаются на перекройку такого жилья.



Вот так сейчас выглядит бывшее помещение кухни. Фото: «Куфар. Недвижимость»

Смотрим, что получилось у хозяев «однушки» на Берута. В помещении, где раньше была кухня в 5,8 квадратных метров теперь осталась лишь труба газопровода. Сама же кухня перенесена в бывшую жилую комнату, площадью 19 квадратных метров. Там установлена новая кухонная мебель, с мойкой у окна и электроплитой.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Насколько все это согласовано, придется выяснять покупателю, поскольку жилье сейчас выставлено на продажу. Стоит отметить, что перевод с газового оборудования на электрическое возможен, но требует согласований, в первую очередь, с газовой службой.

В итоге за счет перепланировки получилась полноценная кухня-гостиная, где запросто еще поместится большой диван, а также изолированное спальное место.



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Не менее интересным, хотя и спорным, выглядит решение с санузлом, где часть стены сделали стеклянной и установили джакузи. Романтично, если не брать во внимание унитаз, который тоже попадает в поле зрения.



Фото: «Куфар. Недвижимость»

В объявлении о продаже этой квартиры говорится, что она конкурсная: стартовая цена 100,9 тысячи рублей, или 42 тысячи в долларовом эквиваленте, окончательная будет зависеть от предложений покупателей.