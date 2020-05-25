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Петр Кузнецов: "Очередь, чтобы подписаться против Лукашенко растянулась на 400 метров, очень сильно напомнило мне 2010 год"

25.05.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

То, что вчера происходило в Минске на Комаровке, где «кандидаты протеста» собрали сотни людей, а очередь, чтобы подписаться против Лукашенко растянулась на 400 метров, очень сильно напомнило мне 2010 год.

Петр Кузнецов: "Очередь, чтобы подписаться против Лукашенко растянулась на 400 метров, очень сильно напомнило мне 2010 год"
Уличные собрания, пикеты со сбором подписей, огромное внимание прессы, достаточно радикальные лозунги с переходом на личность и особенности внешности оппонента, вроде «Лысой резины» в 2010 и «Таракана» в 2020.

«Разгул демократии, от которого тошнит», – так тогда охарактеризовал подобное Лукашенко и многие помнят, чем это закончилось. А многие — и нет.

Смена власти через народное возмущение и через улицу возможна многими способами. Общество, загнанное в подполье, может долго копить недовольство и в один прекрасный день выплеснуть его решающим образом наподобие взрыва. Можно, наоборот, месяцами наращивать уличную протестную активность и организовать в итоге огромную Площадь как пик и итог. Судя по всему, организаторы вчерашнего пикета идут вторым сценарием.



Лукашенко ненавидит уличную стихию и, кроме того, не может не понимать рисков, которые связаны с нарастанием публичной уличной активности с возможным перерастанием её в цунами. То, в каком состоянии под ударами кризисов всех типов окажется его система через пару месяцев, сегодня не возьмется предсказать никто. А вот то, что сейчас она ещё вполне способна подавить любые проявления «воли народа» в зародыше, лично у меня сомнений не вызывает. Слабость пока проявляется на уровне управленческих решений, не связанных с политикой, но слабость силового блока, который не в состоянии справиться со Статкевичем и Тихановским — это миф или иллюзия экзальтированных пользователей Интернета в Телеграм-чатах.

Но ведь смотрят на это и ничего не предпринимают. Посадка Тихановского на 15 суток, то, как она была проведена и сам момент — объявление президентских выборов, – больше сыграли ему на руку в виде пиара и хайпа. Пусть это не было сделано специально, а просто так совпало. Но вести активную уличную политику никто не мешает — ровно как в 2010. Несмотря даже на то, что кого-то «тошнит».

И пока пресса и фэйсбук-сообщество ковыряют мозги Бабарико вопросом о том, как он будет защищать голоса, актуализируется и пару вопросов «кандидатам» протеста.

1. Понимают ли они, что в стране 10 лет не было открытого политического недовольства, только социальное, и нынешняя открытая уличная тактика дает спецслужбам огромный материал для работы по недовольным превентивно — то, чего они были лишены в последние годы?

2. В отличие от 2010 года, есть ли у них ясный план того, как протесты будут использованы для отставки Лукашенко? Есть ли какая-то стратегия, какие-то механизмы, представление о том, как это сработает и ради чего нужно людям куда-то выходить?

Вопросы эти тем более не праздные, поскольку участником сегодняшних событий является также Николай Статкевич, который был одним из тех, кто оказал решительное влияние на события Площади — 2010.
 
Теги: Минск
 
 
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То, что вчера происходило в Минске на Комаровке, где «кандидаты протеста» собрали сотни людей, а очередь, чтобы подписаться против Лукашенко растянулась на 400...
 
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