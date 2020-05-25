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Александр Лукашенко о намерении до выборов сформировать новый состав правительства: «Чтобы люди видели, с кем мы будем работать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси до выборов Президента остается чуть больше двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время будет сформирован новый состав правительства.
Настало время, чтобы еще раз взглянуть на правительство, высших должностных лиц, которые у нас есть, и по ним тоже принимать решения. Или мы с ними работаем (Президент должен об этом сказать), или перемещаем на новую работу.
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Александр Лукашенко о намерении до выборов сформировать новый состав правительства: «Чтобы люди видели, с кем мы будем работать»
Новости Беларуси. В Беларуси до выборов Президента остается чуть больше двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время будет сформирован...
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